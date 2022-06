No hay verano sin deberes de vacaciones : hay quien persuade a sus hijos para que los hagan todos en cuanto termina el colegio, para terminarlos antes de que llegue el mes de agosto, que suele ser el mes en el que más gente coge vacaciones; y también, los que luchan todos los días en vano con su hijo para que haga al menos una página y luego se ve obligado a realizar agotadoras sesiones de deberes antes de que empiece el nuevo curso y quien, en cambio, decide que la tarea no tiene sentido y escribe una sentida justificación para que los niños la lleven en septiembre. Si embargo, si a nuestros hijos les han puesto tareas, es mejor que las hagan de modo que nada como seguir ahora, las 8 claves para organizar las tareas de verano de los niños.

Cómo organizar las tareas de verano

Acabamos de comenzar el verano y seguro que los niños solo piensan en las vacaciones, pero en el caso de que desde la escuela les hayan mandado tareas o hacer algún repaso o cuaderno de verano, es importante saber cómo organizarse bien para que una vez lleguemos al final de esta época estival, nuestros hijos no se encuentren con deberes acumulados por hacer. Conozcamos a continuación una serie de claves fáciles de aplicar para organizar los deberes de verano de los niños.

Al final del verano, no hay nada peor que los largos días dedicados a ponerse al día con todas las tareas que no se hicieron durante las vacaciones de verano. Pero lo contrario tampoco es bueno, que es convencer a tus hijos de que terminen sus deberes de verano antes de irnos de vacaciones, para que tengan el verano libre. Los deberes de verano, causan así mucho estrés a padres e hijos, de modo que si queremos evitarlo, lo importante es saber cómo organizarse mejor y tomar este tema de una manera mucho más relajada.

Alterna las materias

En primer lugar, no tenemos que empezar una asignatura, terminarla y luego empezar otra y así sucesivamente. La clave está en alternar temas o materias durante varios días . Por ejemplo, una asignatura todos los días: lunes de matemáticas, martes de geografía, miércoles de lengua, jueves de ciencias y viernes de inglés. O, si no tienes suficiente tiempo, organiza los días de la semana por página y horas para estudiar . Por ejemplo, los lunes hacemos dos páginas de lengua, dos de matemáticas y dos de inglés, y así sucesivamente. Para realizar todo este orden tendremos que ponernos de acuerdo con los niños , para poder alternar aquellas materias que más les gusta con las que menos.

Recompensa a los niños

Una idea adicional es construir un calendario o tablero que incluya todos los meses de verano juntos , y organizar los días de la semana según las tareas a realizar. Por cada día en el que el niño haya hecho sus deberes sin tener una rabieta, se le puede premiar con una pegatina (normalmente, una carita risueña, una estrella, etc.). Después de una cierta cantidad de pegatinas (por ejemplo si acumula estrellas todos los días), puede recibir un premio. Sin embargo, es importante no premiar a los niños con un objeto y comida, sino, por ejemplo, con un tiempo dedicado a la familia , una experiencia, quizás ligada a lo que el niño está estudiando o que pasemos una jornada en la playa el fin de semana.

Acordar horarios

Para evitar tener que pelear todos los días con el niño o la niña, es importante acordar juntos los días de descanso y los horarios en los que realizar los deberes durante el día. Es importante que el niño tenga su propio espacio y que descanse, y el tiempo dedicado a la tarea puede oscilar entre una hora y tres. También es fundamental tener en cuenta cómo van a ser nuestras vacaciones si nos vamos a ir o no. Algo que analizamos en el punto final.

No les ayudes

A no ser que tus hijos sean muy pequeños, no es buena idea que estés encima haciendo con ellos los deberes por mucho que te sepa mal que estando en verano tengan que hacer tareas. Si habéis acordado los horarios, deja que los niños hagan sus deberes solos y que te pregunten si tienen alguna duda pero no es necesario que te sientes a su lado, porque entonces lo único que conseguirás es que se distraigan o que te pidan que los hagas tú.

No olvides las lecturas de verano

En la organización de las tareas no podemos olvidar que lo más seguro es que los niños tengan también libros qué leer. En este caso podemos aprovechar las noches para que antes de acostarse o de dormir, se lean unas cuantas páginas. Pero es mejor saber cuántas páginas son cada libro y dividir entre los días de fiesta para establecer la media que deben leer a diario.

¿Y si nos vamos de vacaciones?

En el caso de salir de vacaciones debemos tener en cuenta los días que pasaremos fuera. No es lo mismo irse una semana o quince días a un destino de playa o a un hotel todo incluido, que pasar todo el verano en el pueblo. De este modo, si van a ser solo unos días quizás salga más a cuenta organizarse a partir de lo mencionado contando solos los días que vamos a estar en casa y en el caso de irnos todo el verano fuera, no nos tocará otra que meter en la maleta los deberes o el cuaderno de verano y establecer una o dos horas al día para que les de tiempo a acabarlo todo.

No esperemos a las dos últimas semanas

No será buena idea dejar que el niño consuma todo el verano y después que lo haga todo antes de que empiece el curso una semana o dos antes. Será imposible que le de tiempo y también corremos el riesgo de que el niño acabe estresado y cansado justo antes de empezar un nuevo curso.

Si no se acaban no pasa nada

Y en el caso de que no de tiempo a que los niños acaben todas las tareas de verano no debemos preocuparnos. Si hemos planificado todo pero por cualquier circunstancia no se acaba todo, podemos escribir una nota al niño o hablar con el profesor y sin duda alguna, lo comprenderá.