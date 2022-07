¿Qué protector solar elegir para bebés de hasta 6 meses?

Desde hace muchos años, y afortunadamente, ha habido una nueva conciencia sobre la protección solar : el daño de los rayos UV está a la vista de todos. Envejecimiento prematuro de la piel, manchas, tumores benignos o melanomas , cada vez son más las personas que se han dado cuenta de que es mejor tener un bronceado más paulatino que quemarse y arriesgar su salud sólo por el hecho de estar morenos. En particular, se incide mucho sobre la importancia de proteger la piel de los niños, que es particularmente delgada y frágil. Pero, ¿Cómo elegir el protector solar para bebés entre los 0 y los 6 meses. ?

Protector para bebés hasta los 6 meses

Por fin llega han llegado las esperadas vacaciones y en el caso de que vayas al mar o también si prefieres la montaña debes tener precaución con el sol y más si tienes un bebé recién nacido. Es preferible siempre procurar que el sol no incida de manera directa sobre el pequeño, pero ¿podemos protegerle con crema solar? En caso afirmativo ¿Cuál se debe elegir?.

Lo primero que debemos dejar claro, es que al margen de cremas solares o no en bebés antes de los 6 meses, la clave está en evitar las horas de más calor, entre las 11 y las 17, dado que calor extremo puede ser muy peligroso. Además, las sombrilla no servirá de mucho a esas horas, dado que los rayos ultravioleta pasan por igual y el riesgo de calor y deshidratación es muy alto. Atención también a las montañas: el sol es peligroso incluso a gran altura, incluso cuando no hace demasiado calor.

En cuanto al protector solar, los expertos y pediatras aconsejan no usarlo en bebés hasta que hayan cumplido precisamente los seis meses. Por este motivo entre los 0 y los 6 meses cobra mucha más importancia evitar que el sol de directamente a los bebés.

Que duda cabe que en el mercado vas a encontrar protectores solares que están especialmente formulados para bebés pequeños, pero como decimos estos no son necesarios dado que la recomendación generalizada es la de mantenerse alejados del sol todo lo que se pueda. De este modo, esos protectores solares para bebés que son de reciente aparición, sólo se deben usar en aquellos casos en los que no se puede evitar la exposición directa, pero no por regla general.

Cómo evitar la luz solar con los recién nacidos

Si tienes un recién nacido y quieres disfrutar del verano sin miedo a que el sol pueda crear problemas en la piel (o que el calor provoque un golpe de calor ), aquí tienes unos pequeños pasos para poner en marcha:

salir por la mañana y última hora de la tarde, si tienes que hacerlo en horas punta trata de no estar demasiado al aire libre

si tienes que hacerlo en horas punta trata de no estar demasiado al aire libre si vas a la playa , la regla siempre es temprano en la mañana y tarde en la tarde

usar un paraguas para el cochecito o silla de paseo

o silla de paseo si quieres que tu pequeño pruebe el agua de mar, hazlo en las horas más adecuadas y durante poco tiempo, poniéndole crema solar para bebés, protección 50+

de mar, hazlo en las horas más adecuadas y durante poco tiempo, poniéndole puedes usar una piscina pequeña , para colocar a la sombra, para entretener a tu hijo con el agua, bajo tu supervisión y si ya es capaz de sentarse.

para entretener a tu hijo con el agua, bajo tu supervisión y si ya es capaz de sentarse. si quieres pasar un día en la playa , quizás sea mejor dejar el bebé a alguien, tal vez alternando entre mamá y papá

tal vez alternando entre mamá y papá si estás en la montaña , opta por los paseos a la sombra.

Como ya hemos mencionado, las cremas solares de 0 a 6 meses existen y las comercializan marcas líderes en puericultura o especializadas en productos para pieles delicadas, pero los bebés nunca deben exponerse a la luz solar directa cuando nacen . Por eso, si es el primer verano de tu hijo, quizás sea mejor renunciar al bronceado y elegir mejor los paseos a la sombra.