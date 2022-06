Manchas en el embarazo: ¿se pueden prevenir con vitamina C?

Las manchas oscuras en el embarazo son sin duda uno de los recuerdos menos agradables de la espera. Para prevenirlas, primero hay que tener cuidado de no exponerse al sol sin protección, pero si deseas prevenirlas o tratarlas, puede que hayas pensado en el uso de cremas u otras fórmulas cosméticas a base de vitamina C dado que esta es una de las vitaminas más eficaces para tratar cualquier tipo de mancha debido a que inhibe la tirosinasa que es una enzima que tiene que ver con formación de melanina. De este modo, es capaz de reducir la pigmentación y unificarel tono de la piel de modo que vamos a explicarte a continuación cómo tratar y cómo prevenir las manchas en el embarazo con vitamina C.

Manchas en el embarazo y vitamina C

También llamada cloasma (o melasma) gravídica , las manchas oscuras pueden aparecer debido a los desequilibrios hormonales propios del período que estimulan la producción de melanina. También se ven favorecidas por la exposición a los rayos no solo a los UV, sino también a la luz azul presente en el espectro solar y que emiten los dispositivos electrónicos.

¿Qué hace la vitamina C en la cara?

Es una válida ayuda contra las manchas. En primer lugar porque como ya hemos avanzado, frena la producción de melanina y por tanto evita su acumulación localizada. Además, actúa como un potente antioxidante capaz de frenar los radicales libres y por tanto defender la piel de los daños de los rayos UV, entre los que se encuentra también la formación de manchas oscuras. Por último, tiene una acción aclarante e iluminadora sobre las hiperpigmentaciones ya presentes.

¿Se puede usar vitamina C en el embarazo?

Siempre se puede utilizar cremas con vitamina C durante el embarazo, aunque eso sí cuidando de elegir formulaciones muy delicadas. Son las que generalmente contienen derivados de la vitamina C que son bien tolerados incluso por las pieles más sensibles como la de las mujeres embarazadas.

¿Qué combinar con la vitamina C?

La vitamina C funciona particularmente bien en combinación en cremas con otros poderosos antioxidantes como la vitamina E y el ácido ferúlico. Las vitaminas C y E en combinación se estabilizan entre sí, mientras que la asociación con el ácido ferúlico, que actúa como un filtro solar suave, potencia la acción fotoprotectora de un cosmético. Se ha calculado que una fórmula cosmética con vitaminas E y C más ácido ferúlico es capaz de mejorar entre 4 y 8 veces la protección contra el eritema y las quemaduras solares.