Estamos en pleno verano y el calor puede ser realmente molesto de modo que una de las cosas que hacemos para refrescarnos es tomar helado, prefiriendo aquellos que son de frutas por resultar más saludables. Los niños también los pueden tomar, pero en el caso de los bebés y especialmente los que son lactantes no existe esa posibilidad…o sí. Descubramos ahora cómo hacer helados con leche materna siguiendo la idea de una madre de Estados Unidos que no dudó en «inventar» un helado a partir de su leche materna para que a su bebé no le hiciera tanto daño la dentición.

Hacer helado de leche materna

Toda la comunidad científica coincide en afirmar y promover la utilidad de la lactancia materna para el desarrollo psicofísico de los niños. Además, contrariamente a lo que afirman algunas fuentes, esta práctica también es saludable para la madre . Además de esto, se sabe que todo bebé tiene que enfrentar molestias durante el período de la dentición: aquí está la idea de una madre para solucionar el problema aprovechando los beneficios de la leche materna .

En el momento que a los bebés les empiezan a salir los dientes, estos tienen que hacerle frente a una serie de dolores que manifiestan a través del llanto. Para calmar esas molestias por la dentición recurren, por ejemplo, a morder todo lo que encuentren a su paso. No obstante, hay una madre que ha desarrollado un curioso método mucho más saludable y menos peligroso para su hijo. ¿Qué ha hecho? Darle forma a un helado de leche materna.

Sí, como lo has leído. ¿Quieres conocer más datos? Te los contamos a continuación.

El primer helado hecho con leche materna

En Estados Unidos es donde se ha producido lugar esta historia que ahora se encuentra arrasando en la Red. Más exactamente el escenario de la misma es Ohio, donde reside la mujer y el bebé que son noticia.

Dos, como te podrás imaginar, son las figuras centrales de este caso que ha pasado a ser un verdadero fenómeno en las redes sociales:

El bebé al que le están saliendo los dientes y que sufre molestias así como dolores en la zona de las encías. No obstante, su madre está haciendo todo lo posible para aliviárselos.

y que sufre molestias así como dolores en la zona de las encías. No obstante, su madre está haciendo todo lo posible para aliviárselos. La progenitora del pequeño, Tasia Blackwell, que, para aliviar el dolor de muelas de su hijo creyó conveniente utilizar su propia leche materna para preparar helados «100% ecológicos».

Gracias a su invento, Tasia ha podido hacer que las típicas molestias que todo bebé entre los 6 y 8 meses experimenta durante la dentición como dolor en las encías, hinchazón, salivación excesiva y enrojecimiento. De hecho, los remedios para calmar el llanto, la irritabilidad y la dificultad para conciliar el sueño suelen ser masajes localizados, medicamentos ligeros y juegos para morder o chupar así como hielo, de modo que esta madre pensó que un helado a partir de su leche materna congelada podría servir para que su bebé no sintiera tanto el dolor por los dientes.

De hecho, el bebé de esta mujer empezó con unas encías muy rojas que hicieron que se pusiera a llorar de forma desconsolada. Ante esa situación, su madre optó por comprarle algún mordedor para que aliviara el dolor e incluso uno de los que se introducen en el frigorífico porque el frío parece que calma más los dolores dentales. Sin embargo, a pesar de todo, pensó que tenía que darle forma a algo que ayudara a que su hijo estuviera mucho mejor y sin problemas por esa situación.

El método: el helado de leche materna

Después de pensar y pensar mucho, teniendo en cuenta el detalle del frío, se le ocurrió una idea: preparar un helado de leche materna. De esta manera, no solo se calmarían las encías de su pequeño sino que, además, este podría alimentarse al mismo tiempo de forma saludable. Y eso sin pasar por alto que se apostaba por una medida más segura que cualquier mordedor.

Por eso, procedió a extraer leche de sus senos, la vertió sobre uno de los moldes que existen para hacer cubitos de hielo, le colocó un palito a cada “casilla” del recipiente y finalmente introdujo el accesorio en el congelador. Pasado un tiempo prudencial sacó el helado del electrodoméstico y se lo ofreció a su bebé.

¿Qué ocurrió? Que el pequeño estaba sencillamente encantado. No paraba de tomarlo y, además, estaba claro que le aliviaba mucho las molestias por la dentición.

De ahí que luego no dudara en hacer uso de su perfil en la red social Facebook para compartir el truco y los resultados que había obtenido. De esta manera, podría ayudar a otros padres cuyos hijos se encontraban en la misma fase que el suyo.

El helado de leche materna se hace viral

La «receta» publicada en las redes sociales se hizo viral y recibió muchas felicitaciones de otras madres. La brillante idea de Tasia es la solución ideal desde varios puntos de vista. En primer lugar es totalmente seguro porque el ingrediente principal es la leche materna , en segundo lugar se evitan otros remedios como juguetes artificiales o medicamentos que también pueden tener efectos nocivos o dar alergias. Esto demuestra cómo a veces se necesita muy poco para encontrar la cura más efectiva, usando un poco de imaginación y pensando como solo una madre puede hacerlo.

Asimismo, no hay que pasar por alto que son distintos los internautas que no han dudado en dejarle su comentario a esta ingeniosa madre respecto a su creación. En concreto, entre los mensajes más significativos se hallan algunos como estos:

“Realmente es una gran idea. No voy a dudar en utilizarlo para ver si con mi pequeña también funciona”.

“Sin duda alguna, es una medida estupenda. Si no te importa la voy a compartir”. Un mensaje al que la “inventora” respondió diciendo: “Encantada si puedo ayudar a hacer más fácil cualquier cosa a otra mamá”.

¿Qué te parece a ti este polo de leche materna? ¿Te vas a animar a probar si realmente logra el resultado esperado con tu bebé?.