El azúcar es un alimento del que muchas personas no pueden prescindir. Sin embargo, para nuestra dieta es completamente inútil. De hecho, aporta a nuestro organismo las llamadas calorías vacías, es decir, calorías que dan energía pero no aportan ningún nutriente al organismo. Sin embargo, ahora en esta sociedad los productos azucarados se venden literalmente por su sabor y por la sensación de bienestar tan pronto como se llevan a la boca. Los niños son los que corren más riesgo de abusar de estos alimentos porque son curiosos, glotones y no tienen sentido de la proporción. Unos investigadores estadounidenses han decidido hacer unos experimentos con niños y jóvenes de 9 a 18 años, quitándoles el azúcar durante unos diez días y los resultados son increíbles.

Azúcar y niños: el experimento

Veamos a continuación todos los detalles de este experimento que eliminó el azúcar de la dieta de niños y jóvenes por un período de 10 días. Veamos cómo se realizó el estudio y las conclusiones que surgieron.

El experimento en cuestión corrió a cargo de los investigadores de la Universidad de California quienes observaron a niños y adolescentes obesos hospitalizados debido a su peso que además habían desarrollado enfermedades relacionadas.

La investigación fue dirigida por el Dr. Robert Lustig, endocrinólogo pediátrico de la Universidad de California y autor del libro » Fat Chance: la verdad oculta sobre el azúcar » en el que demuestra cómo la salud de 43 niños obesos que son tratados en su clínica mejoró cuando se reemplazó el azúcar en su dieta por alimentos ricos en almidón y más . Y hay que decir que los niños que participaron en el estudio tenían entre 9 y 18 años y estaban hospitalizados por su peso y enfermedades relacionadas, como la hipertensión arterial.

El experimento

Durante 9 días, los niños solo recibieron alimentos preparados por el hospital. La adición de azúcar en su dieta se redujo del 28% al 10% y la fructosa del 12% al 4% del total de calorías consumidas por los niños. Los alimentos azucarados habían sido reemplazados por alimentos ricos en almidón menos que saludables, como hot dogs, pizza y patatas fritas. Después de nueve días, la mayoría de los trastornos metabólicos de los niños remitieron. La presión arterial diastólica disminuyó, al igual que los niveles de triglicéridos y glucosa en sangre en ayunas, y los niveles de insulina, que cayeron al menos en un tercio.

¿Cómo reaccionó el mundo científico a este estudio? No es realmente bueno y muchos expertos no están del todo convencidos:

“ En mi opinión, los resultados no son convincentes. Este es un estudio pequeño y no ha sido bien verificado estadísticamente ”, dijo Naveed Sattar, profesor de medicina metabólica en la Universidad de Glasgow, y agregó que cuando las personas están perdiendo peso, aunque sea un poco, sus cambios metabólicos pueden parecer más más grandes de lo que realmente son. Esto significa que los resultados deberían verse al menos una vez que el paciente regrese a su dieta habitual después de la dieta.

Además, y lo añadimos, en los experimentos de estudiosos americanos se han sustituido los alimentos que contienen azúcar por otros como los perritos calientes, la pizza y las patatas fritas. Pues nos cuesta, y ahora más que nunca, pensar que esta otra forma de alimentación no haya afectado, ni mínimamente, al organismo de los niños ya obesos.

¿Cuál es el paso a seguir? Garantizar a tus pequeños una alimentación sana, equilibrada y lo más variada posible, dales también patatas fritas (preferiblemente caseras), ¡mientras que un caramelo de vez en cuando nunca viene mal! Pero siempre intentando limitar al máximo las bebidas azucaradas y los alimentos envasados ​​desde una edad temprana.