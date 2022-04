Muy a menudo , cuando tienes un bebé en brazos , te cansas y terminas sentándote. Es precisamente ahí, sin embargo, donde la situación se complica. De hecho, los bebés recién nacidos no tienen una buena relación con la posición que uno asume al sentarnos en una silla. Entonces ¿Alguna vez te has preguntado por qué el bebé llora tan pronto como te sientas? No importa cuánto haya dormido o si ya ha comido, solo siéntate por un momento y el llanto del bebé comenzará de nuevo.

¿Por qué llora el bebé cuando te sientas?

En realidad, hay una motivación en este tipo de comportamiento. La razón es de naturaleza científica . Según investigaciones realizadas por expertos en la materia, parecería que el llanto del recién nacido (en este caso) está conectado exactamente con la posición en la que se encuentra su progenitor. La motivación hay que buscarla en la evolución humana y en la posición misma que el instinto del niño siente que aún debe asumir, como ser que pertenece al reino de los mamíferos.

El llanto de los bebés y la posición de la madre

En 2013 un grupo de estudiosos de varias naciones del mundo publicó un interesante estudio sobre la relación entre la posición en la que se encuentra el padre y el llanto del recién nacido en la revista Current Biology .

Según la forma en que llore , el recién nacido expresa la necesidad de comer, el dolor o todos los demás sentimientos que lo caracterizan. ¿Está pidiendo abrazos ? ¿ Quiere llamar tu atención ? El llanto siempre será diferente y hay que aprender a interpretarlo de manera ligera y profunda. Sin embargo, cuando este grito está conectado con la posición en la que se encuentra el padre o madre, entonces la explicación es mucho más profunda y conectada con la naturaleza psicofísica y ancestral del propio ser humano. De hecho, estos estudiosos han demostrado que cuando nos sentamos teniendo al bebé en brazos, hay algo en el ritmo cardíaco que cambia y que el recién nacido percibe de inmediato.

El sentido de protección del recién nacido

Según los estudios realizados por estos investigadores, estar en los brazos del recién nacido significa sentirse protegido por los padres. Es una especie de escudo que tienes contra cualquier problema o riesgo. Por otro lado, cuando los padres están en movimiento , el bebé tiende a estar más seguro ya que el ritmo cardíaco se ralentiza y es menos probable que se mueva.

Muy a menudo, cuando el llanto está relacionado con la actividad de sentarse, no depende de qué tan bien los padres sepan cómo hacer los movimientos correctos. Más bien, todo depende de una motivación eficaz ligada a la cultura antigua que ya era propia del hombre en sus orígenes. En resumen, hay poco que hacer.

Sin embargo, tratar de entender siempre cuál es el origen del llanto de los bebés es importante porque es la única forma que tienen los bebés de comunicarse con sus padres. Cada tipo de llanto tiene una petición específica y quiere una respuesta directa. Cuando el bebé parece soltar un llanto desesperado , a menudo significa que necesita una fuerte sensación de protección. Tenerlo cerca también significa poder calmarlo de cualquier fuente de estrés que lo hubiera puesto más nervioso y menos afable.