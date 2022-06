Contenedor de pañales cómo funciona y cuáles son los mejores

Con un recién nacido o un niño muy pequeño es normal que las papeleras estén constantemente llenas de pañales sucios , pero también es frecuente que estos últimos no sean capaces de contener todos los pañales que se cambian en el espacio de un día, lo que muchas veces no sabes donde poner o donde tirar los residuos voluminosos. Para superar el problema y garantizar un cambio de pañales tranquilo , existe el contenedor de pañales, una herramienta muy útil y no sólo, como lo definen algunos, un simple «cubo» donde tirar los pañales usados. Veamos qué es exactamente y cuáles son los mejores en el mercado.

Qué es el contenedor de pañales

El contenedor de pañales es un accesorio que, por lo general, debe estar siempre junto a los cambiadores , para asegurar, tras el cambio de pañal , tener disponible un cubo para tirarlo inmediatamente, sin verse obligado a llevarlo por casa, con la consecuencia de dejar un olor nada agradable por todas partes.

Se diferencian de un cubo de basura normal porque, como objetos patentados, son capaces de aislar el contenido, evitando la emisión de malos olores y la transmisión de gérmenes . El contenedor para pañales parece un cubo con tapa, más grande que una papelera común de baño, porque tiene una capacidad considerable, que varía según el modelo, capaz de recoger aproximadamente de 10 a 20 pañales sucios en su interior , pero también hay modelos que contienen más.

Contenedor para pañales: ¿cómo funciona?

Si abres la tapa, se activa un mecanismo particular, gracias al cual el pañal queda literalmente sellado dentro de la bolsa contenida en el balde; generalmente es un anillo giratorio con una perilla, que envuelve una bolsa alrededor del pañal, apretándolo como para formar un caramelo. De esta forma lo sellará a la vez que bloqueará la proliferación de gérmenes y bacterias y la emisión de olores desagradables.

Una vez sellado, solo queda empujar el producto sucio manualmente, o usando la tapa, para que solo quede un lejano recuerdo. Ojo, eso sí, porque cada contenedor requiere un tipo de bolsa específico , a no ser que elijas modelos que te permitan utilizar las bolsas de basura comunes.

En caso de que opte por repuestos originales, has de saber que estamos hablando de repuestos que son bastante caros pero muy cómodos; en las primeras etapas de la vida de un niño es normal consumirlos en gran cantidad, debido a las frecuentes deposiciones del lactante.

En realidad, el cubo de pañales es un producto simple, por lo que hablar de tipos es bastante erróneo; más bien, se deben considerar las características , que subrayan las sutiles diferencias de un modelo a otro. Por ejemplo, es muy importante tener en cuenta factores como la capacidad, el diseño, el color, el tipo de bolsas que se necesitan, los recambios o si otro tipo de bolsas compatibles y, por último, pero no menos importante, el coste.

Cuanto más grande sea un contenedor de pañales, más costará. Además, es bueno recordar que en cualquier caso se debe vaciar la cubeta una vez alcanzado el límite permitido . Así que echar pañales sucios durante dos o tres días podría ser suficiente y de este modo puede que solo tengas que vaciarlos en el basurero apropiado no más de dos veces por semana.

Los mejores 4 contenedores para comprar online

