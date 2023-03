Cómo bañar a un recién nacido sin bañera: consejos útiles

¿ Cómo bañar a un recién nacido sin bañera? Generalmente, una de las cosas que todos los padres compran cuando el bebé está a punto de nacer, al margen de la cuna y el cambiador, es una bañera para hacer más fácil el baño cuando llegue el momento. Sin embargo, en el caso de que no queramos gastar dinero en algo que sabemos que tiene un uso limitado, podemos bañar perfectamente al bebé en nuestra bañera siguiendo una serie de pautas precisas.

Cómo bañar a un recién nacido sin bañera

¿Se puede bañar a un recién nacido en una ducha o en una bañera convencional? En la actualidad, la ducha está más presente que las bañeras en muchas casas, pero lo cierto es que tengas lo que tengas es posible bañar a tu bebé sin problema. No hace falta reformar el baño para bañar a un recién nacido, ya que tu hijo se adaptará rápidamente al baño que ya tengas.

Bañera para plato de ducha

De hecho, si tienes un plato de ducha puedes comprar una pequeña bañera para bebés que se colocará en el suelo del plato de ducha y de este modo bañarlo sin problema. Son más económicas y las puedes aprovechar además incluso cuando el bebé ya se mantenga sentado y desees bañarlo con sus juguetes.

Bañar al bebé en el lavabo

Otra opción es utilizar el lavabo del cuarto de baño para bañar al bebé. Esta opción resulta más cómoda cuando el bebé es todavía pequeño ya que:

Podemos mantenernos erguidos y, por lo tanto, no sufrir dolor de espalda.

y, por lo tanto, no sufrir dolor de espalda. Las amplias superficies de trabajo son ideales para disponer los materiales y poner al niño en seguridad con el espacio disponible.

y poner al niño en seguridad con el espacio disponible. Si bañas al bebé en el fregadero, todo está al alcance de la mano.

Limpia el fregadero y el área que lo rodea, cúbrelo con una toalla para evitar que se resbale y límpialo según sea necesario.

Bañera de plástico

Si no tienes una puede ser una opción también recomendada en el caso de que no desees comprar una bañera de bebé completa con todo el mueble, que en definitiva es más caro y ocupa más espacio. Además a los niños pequeños les encantan. Potro lado, puedes colocar la bañera de plástico en casi cualquier lugar donde desees bañar a tu bebé: en la bañera, en la ducha o incluso en el suelo del baño. Solo deberás tener cuidado ya que pueden volcarse si no están bien aseguradas.