El verano está cada vez más cerca y ya a partir del mes de mayo es posible que comencemos a notar el calor o que haya días en los que apetezca encender el aire acondicionado. En el caso de que tengamos hijos pequeños puede que este les afecte, y más si tienen alergias de modo que vamos a hacer un pequeño repaso a cómo comportarse frente al aire acondicionado y los niños con consejos y todo lo que debes saber al respecto.

Aire acondicionado y niños

Si el verano de 2022 sigue la norma instalada desde hace algunos años, con temperaturas que son cada vez más altas es de esperar que queramos encender el aire acondicionado en cuanto notemos un poco el calor y más si tenemos niños en casa que suelen estar más en riesgo.

Para evitar que los niños sufran las consecuencias de las altas temperaturas, será bueno recurrir a una dieta rica en líquidos y baja en sal y grasas, una ingesta masiva de agua y una organización de las salidas proyectada a las horas menos calurosas del día, pero no podemos olvidarnos del aire acondicionado.

¿Podemos usar aire acondicionado con los niños?

Cuando hace mucho calor, tanto los niños como los bebés solo pueden beneficiarse de un ambiente particularmente fresco. Por supuesto, sin embargo, el aire acondicionado no es comparable al del viento que circula en la alta montaña, tanto es así que se obtiene a través de procesos exquisitamente artificiales y no es casualidad que a menudo se le señale como el culpable de diversas dolencias, faringitis, resfriados y fiebres fuera de temporada.

Sin embargo, entre elogiarlo sin peros y culparlo con igual intransigencia, siempre existe ese buen término medio saludable que podríamos pensar en tomar. ¿No lo crees tú también? Los mismos pediatras están acostumbrados a ver con buenos ojos el aire acondicionado y los ventiladores siempre que se utilicen con la debida moderación.

Aire acondicionado en casa: como regularlo mejor

En realidad, no hay que tomar precauciones especialmente complejas: para sentirse bien en un ambiente fresco pero al mismo tiempo no ser víctima de él, basta con poner el termostato a una temperatura que no sea excesivamente inferior a la ambiente. Si afuera hace 35 °C, solo para entender, no es recomendable programar la temperatura a 20 °C: lo más adecuado es ajustar la temperatura doméstica a 4 o 5 grados por debajo de lo que normalmente habría sido, o en ese particular umbral que nos permite a nosotros y a nuestros pequeños obtener un agradable frescor sin que las habitaciones se conviertan en escarcha!

Cuando el calor no es tan alto, incluso es suficiente con activar la función de deshumidificación única que es típica de todos (o casi) los aires acondicionados modernos: en algunos casos, en lugar de poner en marcha un verdadero aire acondicionado, podría ser suficiente para deshumidificar el ambiente. de tal manera que el vapor de agua, al reducirse, permite que el aire se vuelva más fresco y respirable.

Aire acondicionado y niños: consejos

Para aprovechar al máximo el aire acondicionado, optimizando el consumo y beneficiándolo en términos de uso, recomendamos mantener siempre bien cerradas las ventanas de la casa para que el fresco permanezca más tiempo en la habitación y se perciba de manera más eficiente ( por la noche, tal vez, podemos proporcionar para abrir las ventanas para facilitar el intercambio de aire). Procurar también que el chorro de aire no nos golpee directamente a nosotros ni a nuestros hijos ya que este es el aspecto que puede hacer perjudicial el uso del aire acondicionado.

Y luego prestamos la debida atención a su mantenimiento: cada año es importante limpiar los filtros, asegurándonos de que no se haya formado moho u otras impurezas que puedan acabar contaminando el aire. El mantenimiento de los acondicionadores de aire, de hecho, no sólo es esencial desde el punto de vista de la eficiencia, sino también y sobre todo en cuanto a la garantía de una mayor solubilidad del aire: cuando los mohos y las impurezas no se frustran en los tiempos adecuados, puede contaminar el ambiente y el aire favoreciendo, en los habitantes que pueblan la casa, la formación de molestas alergias o irritaciones.

Las mismas precauciones idénticas que hemos visto con respecto al aire acondicionado en la casa, a saber, mantenimiento cuidadoso, ingresos no dirigidos a las personas, regulación de la temperatura en valores no demasiado inferiores a los del exterior, son válidas, de hecho, también como se refiere al uso del aire acondicionado en el coche.