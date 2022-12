8 ideas de regalos para la primera Navidad del bebé

No cabe duda de que la Navidad es la fiesta más mágica del año: entre sonidos, reuniones, nieve y decoraciones, la Navidad tiene un sentido especial para todo el mundo Pero, ¿cómo hacer que la primera Navidad de tu bebé sea inolvidable? Te ofrecemos a continuación, 8 ideas para elegir el regalo adecuado para poner debajo del árbol y abrirlo junto con tu hijo en la mañana de Navidad.

Ideas de regalo para la primera navidad del bebé

Si el bebé es un recién nacido o ni tan siquiera tiene el año no tienes porqué llenarle de juguetes que en definitiva no va a usar. Puedes elegir regalos que sirvan para su cuidado o que recuerden esa primera Navidad.

Bola para el árbol con el nombre

No hay nada más bonito que celebrar la primera Navidad de tu hijo con una bola personalizada. Puede que este año no sepa qué es o porqué se la regalas, pero cada año, será bonito sacarla durante las vacaciones y revivir la emoción de sus primeras Navidades. Puedes comprar este tipo de adornos en tiendas como Amazon.

Caballo balancín

No hay duda de que a los niños les encanta columpiarse: ¿por qué no hacerlo con alegría? Tener un caballo balancín acompañará al niño en sus divertidas aventuras en cuanto comience a querer levantarse. Mientras no se aguante sentado deberás ayudarle pero una vez lo haga, puedes ve como disfruta de su caballito incluso cuando ya camine. Los tienes de varias marcas como Famosa o Chicco.

Body de primera Navidad

¿Decorar solo la casa y el árbol no es suficiente para celebrar la primera Navidad de tu bebé? Entonces decora también a tu pequeño. En portales como Amazon puedes comprar bodies o peleles que son completamente navideños y que incluso puedes personalizar.

Silla alta evolutiva

Una verdadera revolución: un asiento transformable y duradero que te acompaña en todas las etapas de la vida, con un diseño escandinavo atemporal que lo convierte en un verdadero objeto de culto para el hogar. Puedes comprarla en Amazon (la tienes en imagen y es de la marca Tripp Trapp).

Chupete de fruta

Si tu bebé celebra su primera Navidad pero ya está en fase de destete (puede que naciera a comienzos de año y ya esté cerca de cumplir su primer añito) puedes elegir un chupete de fruta que no es más que un chupete que se puede abrir y rellenar con varios trozos de fruta que el bebé después puede ir saboreando a través de los orificios de los que dispone el chupete. Es también ideal para aliviar el dolor de las encías durante la fase de dentición. En Amazon tienes varios modelos.

Libro mordedor

Precisamente para la dentición, y también en Amazon, podemos encontrar libros de la dentición. Libros de tela que además incluyen un mordedor de goma y las páginas están llenas de superficies táctiles y actividades para explorar. Este tipo de libro está recomendado a partir de los 3 meses.

Juego de cubiertos personalizados

Un regalo que se puede usar durante mucho tiempo. Un juego de cubiertos grabado con el nombre de tu hijo. En tiendas de regalos y en tiendas online puedes encontrar varios sets con los cuatro cubiertos principales (cuchara, tenedor, cuchillo y cuchara de postre) y el nombre del bebé grabado.

Alfombra musical

Que a los niños les encanta estar en el suelo desde una edad temprana ciertamente no es nada nuevo. Aquí, entonces, hay una manera de hacer que su pasatiempo favorito sea más alegre. Sonidos, música y colores: todo eso lo puedes encontrar en una alfombra musical que encontrarás en jugueterías y también, en Amazon.