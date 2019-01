¿Por qué se pone la barriga dura durante el embarazo?

Conoce la respuesta a esa pregunta y estate tranquila durante la gestación

Al igual que son muchos los síntomas que se experimentan cuando se está esperando un bebé, también las mujeres no dudan en advertir que se les pone la barriga dura durante el embarazo. Una situación esta que, en muchos casos, les crea una gran angustia y que les lleva a preocuparse, ya que creen que puede ser debido a que algo no está yendo bien.

Precisamente para poder ayudarles a estar tranquilas y sin estrés, a continuación, vamos a explicar si es algo normal que se les endurezca y también los motivos de que eso suceda.

La causa de que la esté la barriga dura durante el embarazo

Lo primero que deben tener claro las futuras mamás es que es normal que la barriga adquiera esa dureza mencionada. Luego, deben saber que eso es debido a las contracciones que van teniendo durante la gestación. Contracciones que experimenta el cuerpo y que vienen a dejar patente que este se está preparando tanto para que el embarazo avance adecuadamente como para afrontar el momento del parto.

La dureza de la barriga en cada trimestre

Una vez que hemos podido dejar patente que esas contracciones son algo normal, llega el momento de descubrirlas durante cada etapa del embarazo, cómo se manifiestan y cómo provocan esa dureza que nos ocupa:

Primer trimestre

Durante los tres primeros meses de gestación la mujer va a sentir una leve dureza de su barriga. Esto se produce porque tienen lugar pequeñas contracciones, que puede ni llegar a sentir, cuyo objetivo es conseguir que el útero vaya aumentando su tamaño. Esta es la manera de que pueda acoger al feto durante el crecimiento que experimentará durante los meses que tiene por delante.

Es importante recalcar que algunas féminas sí pueden sentir esas leves contracciones. No obstante, deben estar tranquilas y no preocuparse. Únicamente deberán estar alertas respecto a si, además, tienen sangrados o sufren mucho dolor. Y es que en estas situaciones tendrían que acudir al médico pues podrían indicar que algo no va bien en la gestación.

Segundo trimestre

Durante esta segunda etapa del embarazo la barriga se endurece como consecuencia de las llamadas contracciones de Braxton Hicks. Estas son sinónimo de que el cuerpo sigue preparándose para continuar con el crecimiento del feto y también para afrontar la llegada del parto.

Esas, que algunas mujeres llegan a confundir con las contracciones que anuncian que el alumbramiento es inminente, se van a producir con más frecuencia y, en algunos casos, pueden llegar a generar molestias e incluso dolor.

Es más, traerán consigo el endurecimiento excesivo de la barriga, el que esta adquiera una nueva forma e incluso ciertas molestias en la zona de la ingle.

Tercer trimestre

En esta recta final del embarazo las mencionadas contracciones de Braxton Hicks van a incrementar su presencia y las consecuencias que traen consigo.

Además, hay que tener que el hecho de que la mujer sufra las llamadas contracciones de colocación también van a llevar a que su barriga se endurezca mucho más. Esas contracciones suelen producirse a partir de la semana 35 y, como su propio nombre indica, tienen como objetivo permitir que el bebé se vaya colocando adecuadamente para venir al mundo. Esto sin pasar por alto que también contribuyen a que el útero se prepare para ese alumbramiento que va a tener lugar en poco tiempo.

Otros datos de interés

Aunque los datos que te hemos dado a conocer hasta ahora son los más relevantes sobre el porqué la barriga se pone dura en el embarazo, hay otros que también merece la pena descubrir. Nos estamos refiriendo a los siguientes: