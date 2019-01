Las claves de un parto humanizado

Conócelas en pro de que así sea tu parto

Uno de los momentos más importantes en cualquier embarazo es el nacimiento del bebé que viene en camino. Por ese motivo, es necesario que se lleve a cabo lo que se conoce como parto humanizado, que cada vez tiene más protagonismo.

Sigue leyendo y, a continuación, podrás descubrir en qué consiste y cuáles son sus pilares más relevantes.

¿Qué es un parto humanizado?

Lo primero es comenzar sabiendo qué es. En este caso, podemos exponer que también se conoce como parto respetado y es aquel que se caracteriza porque se le da prioridad a lo que es la voluntad y los deseos de la parturienta. De la misma manera en él es relevante el hecho de que se vienen a respetar lo que son los tiempos fisiológicos de la mencionada mujer.

En concreto, la máxima de este tipo de parto es que madre e hijo son los verdaderos protagonistas.

Sus claves

Una vez que ya tienes claro en qué consiste, llega el momento de descubrir algunos de los pilares del parto humanizado como son estos:

Mujer debe estar informada de sus derechos

Con esto a lo que nos referimos es al hecho de que la embarazada que está a punto de ser madre es perfectamente consciente y conocedora de los derechos que tiene como parturienta. Es decir, debe tener claro que ella tiene la potestad de elegir cómo quiere dar a luz y de que deben respetarse sus tiempos.

La mujer elige cómo vivir y tener el parto

De la misma manera, no podemos pasar por alto tampoco que la fémina es la que debe dejar patente cómo desea que sea el alumbramiento de su hijo en aspectos tales como elegir la postura en la que puede tenerlo, si quiere que se use o no la epidural, si desea contar con técnicas y métodos alternativos que la ayudan a controlar el dolor y gestionar el estrés como puede ser la aromaterapia…Asimismo, también podrá determinar qué persona es la que le va a acompañar en ese momento tan especial de su vida.

Se respetan los tiempos de nacimiento

En esta lista de pilares del parto humanizado o respetado también está el que es esencial que se respeten los tiempos de nacimiento. Es decir, que se respete el ritmo que adquieren los pujos, por ejemplo.

Ambiente de intimidad y respeto

Por supuesto, ni que decir tiene que este tipo de alumbramiento también se debe caracterizar porque debe llevarse en un ambiente de intimidad y de respeto. De esta manera, la mujer se encontrará más tranquila y relajada, se sentirá más segura y vivirá ese instante con mayor plenitud.

Se respeta la fisiología de la mujer

Cada vez se está sacando más a la luz el hecho de que han aumentado el número de cesáreas, de episiotomías e incluso de otros partos donde es necesario recurrir al uso de cierto instrumental. Y eso se considera que tiene varias causas, entre ellas el hecho de que hay doctores que deciden apostar por esas medidas para que el nacimiento del bebé se produzca de la manera más rápida.

No obstante, eso trae consecuencias en el cuerpo de la mujer como cicatrices, puntos y heridas de distinto calado. Por eso, en el parto humanizado se establece que es necesario que no se agilice nada, salvo que el bienestar del feto o de la madre así lo hagan obligatorio.

Así, se indica que no se usará la oxitocina para conseguir que las contracciones vayan más rápido, no se realizará la episiotomía sin motivo justificable…

Madre e hijo no se separan desde el nacimiento

Además de todo lo indicado hasta el momento, no podemos pasar por alto tampoco el hecho de que se establece que en este parto humanizado que nos ocupa, no se separa a la madre y a su hijo desde que este viene al mundo. Es decir, la mujer lo mantendrá en su pecho, teniendo ese contacto piel con piel que va a ser tan beneficioso para ambos pero, sobre todo, para el pequeño que se sentirá protegido y cuidado.

Otros datos de interés

Aunque te hemos venido a exponer los principales pilares del llamado parto humanizado, también merece la pena conocer otros como los siguientes: