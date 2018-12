Cuándo y cómo contar a los niños la verdad sobre Papá Noel y los Reyes Magos

Descubre las claves para contar a tus hijos la verdad sobre Papá Noel y los Reyes Magos

Cuando se acerca la Navidad, muchos son los padres que se plantean si ha llegado el momento de contar a sus hijos la verdad sobre Papá Noel y los Reyes Magos. Les entran dudas acerca de si sus pequeños ya tienen la edad suficiente para descubrirla y también cómo decírsela. En el caso de que tú te encuentres ahora en esa tesitura, sigue leyendo. A continuación, te vamos a dar las claves para que tengas claro cuándo y cómo hacerlo, porque también es necesario llevarlo a cabo con tacto y no como la profesora que tuvo que ser despedida hace unos días por su “dureza” en ese sentido.

Toma nota:

¿A qué edad hay que contarles la verdad sobre Papá Noel y los Reyes Magos?

La respuesta a esa pregunta es compleja porque cada niño tiene un proceso de maduración y unas circunstancias concretas. No obstante, por regla general, se viene a determinar por parte de profesionales de la educación y la psicología que una edad buena para explicarles la realidad de esos personajes es a los 8 años.

Eso sí, esos expertos también vienen a indicar dos cuestiones en ese sentido.

En primer lugar, si los padres sospechan que, por determinadas situaciones vividas en su círculo de amigos o en el colegio, van a enterarse de dicha verdad, es mejor que esos adultos se adelanten. De esta manera, el descubrirla de manos de sus progenitores les resultará menos “traumático” o “decepcionante” porque esos utilizarán el tacto. Además, es la manera de que los pequeños no se sientan traicionados por sus padres, es decir, que no tengan la sensación de que estos les han estado mintiendo si no se lo han contado antes.

En segundo lugar, en el caso de que los niños tengan ya más de cinco o seis años y les digan a sus papás que en la escuela les han dicho que Papá Noel y los Reyes Magos no existen, esos adultos no les deben mentir. Es decir, les deben contar la realidad de esas figuras, pero siempre con delicadeza.

¿Cómo contarles la verdad?

Una vez que se puede tener claro cuál es la edad recomendada para darles cuenta de esa verdad, llega el momento de conocer los mejores trucos para hacerlo. Nos estamos refiriendo a recomendaciones como las que vamos a exponer a continuación.

No ser bruscos

Una de las normas básicas es que no hay que ser bruscos a la hora de explicarles la realidad sobre Papá Noel y los Reyes Magos. Es decir, hay que tener tacto. No se trata de decírsela directamente y sin rodeos, si no que es fundamental intentar explicarles el origen de estas fiestas y el porqué de esos personajes. De esta manera, por ejemplo, hasta que sean más mayores se les puede decir que esos existieron en realidad y que ahora su labor es realizada por los padres para seguir cumpliendo el deseo de aquellos de que todos los niños siempre tuvieran regalos.

Intentar que no pierdan la magia de la Navidad

Es importante que, a pesar de conocer esa verdad, los niños sigan manteniendo la ilusión por la Navidad. Para ello se puede optar por hacerles disfrutar con otras tradiciones de estas fiestas e incluso por hacerles aprender los valores que la misma lleva asociados.

Si tienen hermanos pequeños, “aprovechar” esa situación

En el caso de que los niños que conozcan esa verdad tengan hermanos pequeños que aún no la sepan, se puede conseguir que la acepten mejor pidiéndoles que sean “cómplices” de que esos benjamines sigan creyendo en Papá Noel y los Reyes Magos. Eso hará a los primogénitos sentirse importantes, mayores y vitales para que sus hermanos continúen disfrutando al máximo de la Navidad.

Usar un lenguaje sencillo

No menos relevante es que los padres, a la hora de contar esa verdad, empleen un lenguaje fácil para que sus hijos puedan entender lo que se les está explicando. Deben utilizarse palabras adecuadas a su vocabulario.

Tener paciencia, porque puede ser que haya pequeños que no reaccionen del todo bien en un primer momento a ese descubrimiento, es otro consejo que hay que tener en cuenta. Y, por supuesto, también es necesario elegir un momento tranquilo en casa para, en el sofá, poder hablar sobre la verdad acerca de Papá Noel y los Reyes Magos.