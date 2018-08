Muchas son las mujeres que recurren a la aromaterapia durante la gestación. Y es que consideran que la misma les puede ayudar notablemente a hacerle frente a algunos de los síntomas más habituales de esos nueve meses como son las náuseas matinales, la hinchazón de piernas, los dolores de cabeza o incluso el cansancio. No obstante, es importante que tengan en consideración al recurrir a la citada que hay una serie de aceites esenciales peligrosos para el embarazo.

¿Quieres saber cuáles son? Te los indicamos a continuación. Toma nota:

Alcanfor

Este aceite esencial que nos ocupa es utilizado por muchas personas para poder hacerle frente a catarros y resfriados así como al estrés, la angustia o la bronquitis. No obstante, no está recomendado en absoluto que sea empleado por las embarazadas ya que se considera que tiene un alto nivel de toxicidad y puede llegar a ser irritante. De ahí que podría provocar no solo daños a la salud de esas sino también a sus bebés.

Aceite esencial de salvia

De la misma manera, en esta lista de aceites esenciales que están prohibidos para las gestantes se encuentra el que ahora te presentamos, el de salvia. Este se considera que se puede utilizar con mucha efectividad para hacerle frente a heridas en la piel, porque ayuda a la cicatrización, e incluso a cuadros de faringitis.

No obstante, si se establece que no es adecuado para las embarazadas es porque, entre otras consecuencias, puede llegar a provocar un aborto.

Orégano

Acabar con resfriados e incluso luchar contra ciertas infecciones son dos de los objetivos que cumple el aceite esencial de orégano. No obstante, el mismo no está recomendado en absoluto para las embarazadas. ¿Por qué? Porque los estudios llevados a cabo al respecto han venido a indicar que el mismo puede traer consigo daños a lo que es el desarrollo del feto.

Cedro de Atlas

En esta lista de aceites esenciales peligrosos para la gestación también se encuentra el Cedro de Atlas que se suele utilizar para aliviar el estrés e incluso las tensiones diarias. No obstante, hay que tener claro que si se ha establecido que está prohibido durante el embarazo es porque los estudios llevado a cabo han venido a dejar patente que puede provocar un aborto.

Otros aceites esenciales peligrosos para el embarazo

Aunque los que te hemos dado a conocer son los aceites esenciales que no deben utilizarse durante la gestación, también hay otros que es recomendable que tampoco se empleen. Nos estamos refiriendo a algunos como los siguientes:

Aceite esencial de canela . Este se utiliza de forma habitual para poder conseguir acabar con los problemas de circulación sanguínea, ya que mejora de forma considerable esta. Eso sin pasar por alto que también se considera que le otorga un aspecto más radiante a la piel y que ejerce como antiinflamatorio. No obstante, si las embarazadas no pueden hacer uso del mismo es porque se considera que puede provocarles la pérdida del bebé que están esperando. Aceite esencial de poleo . Quienes tienen problemas estomacales frecuentes, como acidez y pesadez, también pueden recurrir a este elemento de la aromaterapia. No obstante, está prohibido para las gestantes porque se considera que puede ser tóxico y, entre otras cosas, puede provocar un aborto. Aceite esencial de clavo . En esta lista de aceites esenciales que bajo ningún concepto debe emplear la embarazada está el de clavo, que favorece la cicatrización de las heridas y que ayuda a aliviar los dolores que se tengan. Si las gestantes no pueden recurrir al mismo, sobre todo en los tres primeros meses de la gestación, es porque incrementa los riesgos de sufrir la pérdida del feto. Aceite esencial de menta piperita . Este se emplea en la aromaterapia para acabar con los dolores de cabeza e incluso para evitar lo que es la retención de líquidos, que se hace tan palpable durante el embarazo. No obstante, no está recomendado para las gestantes. ¿Por qué? Porque es capaz de provocar no solo alteraciones en lo que es el desarrollo del bebé que viene en camino sino que puede provocar el parto de manera prematura .



Ten en cuenta todo lo expuesto y evita hacer uso de esos aceites esenciales que son peligrosos para tu salud y para la del bebé que esperas.