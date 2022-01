El Atlético Baleares ha realizado hoy la última sesión preparatoria del partido de mañana contra el Celta, perteneciente a la tercera ronda de Copa del Rey en el Estadio Balear, a partido único a las 20:00 horas. Hoy el jefe de los Servicios Médicos del Club, Dr. Gonzalo Barrantes, ha realizado test antígenos, resultando dos jugadores positivos, que serán bajas, a las que hay que sumar a Olaortua y Alfonso, lesionados. El resto, estará disponible.

Xavi Calm, entrenador del Atlético Baleares, ha asegurado en rueda de prensa que «esperamos el partido con mucha ilusión. Sabemos que será complicado, pero tenemos la experiencia del partido de Getafe y queremos que la gente disfrute y sea una fiesta. Estamos aquí para vivir partidos como este y hacérselos vivir a nuestra afición».

«Espero un Celta de mucho nivel, tanto sin pelota como con balón. Arriesgan mucho, son valientes y aprietan con gente arriba porque ponen muchos jugadores por delante del balón en fase ofensiva. Además, vienen de ganar en un campo tan complicado como el Betis. Nos lo pondrán muy difícil», vaticinó Xavi Calm, que no obstante recordó que «nuestras armas son la afición y la ilusión. Creo que se iguala todo porque en un partido aunque haya diferencia de categoría pueden pasar muchas cosas».

Calm cree que «si no quisiéramos pasar de ronda no sería una fiesta, sabemos que sería una sorpresa pero queremos disfrutar del partido. Ellos tienen un potencial ofensivo muy alto, meten muchos jugadores en posiciones intermedias, lo que dificulta la presión, pero intentaremos que no nos generen dudas. Hay que jugar en su campo y que sufran nuestras armas, tenemos que confiar en nosotros y en el plus que nos da la gente».

«Hemos entrenado a un nivel increíble, hemos vuelto con muchas ganas y predisposición buena y competiremos bien. La ventaja es la ilusión y ponerse el mono de trabajo para ganarse a la gente. Son partidos diferentes a la liga, de 90 a 120 minutos pero de una emoción diferente. El fútbol es para la gente, para que disfrute, hay que intentar repetir lo del día del Getafe sabiendo lo complicado que es, pero esa es la actitud que debemos tener», agregó el entrenador.

Por último, sobre las ausencias explicó que «las bajas de Olaortua y Alfonso ya las tenemos, pero esta mañana en las pruebas de covid han salido positivo dos jugadores. Prefiero no dar los nombres por su privacidad pero saldremos con el equipo que creamos mejor para ganar el partido».