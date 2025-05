Vox mantiene exigencias lingüísticas en la «semana clave» antes del sí final a los Presupuestos de Prohens

Ni el PP ni Vox han querido confirmar públicamente un acuerdo entre ambas formaciones para los Presupuestos autonómicos de 2025. «Todavía no hay pacto», se han limitado a decir los portavoces del PP, Sebastià Sagreras, y de Vox, Manuela Cañadas. Sin embargo, la portavoz de Vox en el Parlament sí ha admitido que «nos encontramos en la semana clave».

«Todavía no hay pacto pero entramos en la semana clave». Manuela Cañadas ha sido más explicita que el portavoz del PP a la hora de valorar un posible principio de acuerdo entre ambas formaciones para los Presupuestos de 2025. Un acuerdo que ha trascendido este lunes y, según el cual, Vox no habría conseguido introducir grandes cambios en materia lingüística en el archipiélago. Ante esto, Cañadas ha matizado que «no hemos renunciado a nada y nunca renunciaremos a nuestros planteamientos lingüísticos».

Lo que no ha precisado es si sus exigencias sobre la lengua en la Función Pública y en las aulas se verán cumplidas en estas negociaciones o tendrán que esperar a las conversaciones sobre los Presupuestos de 2026, que se iniciarán el próximo otoño.

La portavoz de los de Abascal ha remarcado que en la negociación no sólo han puesto sobre la mesa temas lingüísticos aunque, a su criterio, «hay que dar pasos importantes» en esta materia. «Hay más cosas de función pública y otros temas importantes que hay que seguir exprimiendo», ha señalado la portavoz, a la vez que a agregado que su formación «va siempre al máximo». «Todos los temas son importantes», ha insistido.

A su juicio, el acuerdo para sacar las cuentas para este año «no se puede demorar más» aunque, ha asegurado, no sabe cuándo se producirá ya que Vox no está en el Govern. «Nosotros no hemos renunciado a nada y todavía esta semana supongo que será clave para las negociaciones», ha dicho.

Según Cañadas, independientemente de lo que se acuerde si se alcanza un pacto para sacar los presupuestos autonómicos, «Vox no renuncia nunca a ninguna de sus batallas culturales e ideológicas».

Así lo ha dicho tras ser preguntada por la exigencia de su formación de eliminar el decreto de mínimos y toda la normalización lingüística, como ha señalado la portavoz en anteriores ruedas de prensa. Cañadas ha insistido en que están negociando otros temas y que «hay algunas cosas más necesarias que el tema lingüístico».

Asimismo, ha celebrado la aprobación del decreto ley de capitalidad la semana pasada por el que se prorroga el plazo para acreditar el requisito del catalán en los procesos de estabilización de todos los empleados públicos de los dos años actuales a cuatro.

En este sentido, ha subrayado que al PP «siempre le paraliza» el tema de la lengua pero que, tras intensas negociaciones, han conseguido su aprobación, que ha calificado de «victoria importante». «Para nosotros no es el final, ni mucho menos el principio, queda mucho por hacer e iremos luchando para que ningún requisito del catalán sea excluyente en ningún ámbito de Baleares», ha aseverado.

Cañadas ha señalado que siguen negociando los presupuestos autonómicos con el PP y que todavía no hay nada firmado, coincidiendo con el portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, quien ha asegurado que la negociación no está cerrada.

Sagreras ha insistido en que la negociación con Vox para sacar adelante unos presupuestos autonómicos para este año todavía no está cerrada. Lo ha dicho este lunes en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament del martes, en la que ha vuelto a llamar a la prudencia hasta que las conversaciones no se den por completamente cerradas.

«Estamos en negociaciones que no están cerradas y cuando se cierren los sabréis los medios y los ciudadanos, os convocaremos y con total transparencia explicaremos los resultados de las negociaciones», ha apostillado.