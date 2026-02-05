Vox duda de la confidencialidad de la lista de médicos antiabortistas que prepara el Govern de Prohens

La diputada de Vox y presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento de las Islas Baleares, María José Verdú, ha denunciado hoy la «claudicación» del Gobierno Balear ante las exigencias de la ministra de Sanidad, Mónica García. Con la apertura del plazo para que el personal sanitario se inscriba en el registro de objetores de conciencia frente al aborto, Verdú ha alertado sobre la creación de lo que denomina «listas negras» que ponen en riesgo la libertad profesional y la inmunidad de médicos y enfermeras.

“La historia nos enseña que marcar en listas es el primer paso del totalitarismo. Los nazis marcaban a los judíos; hoy, este Gobierno marca a los médicos que solo quieren cumplir con su deber: salvar vidas”, ha afirmado Verdú.

La diputada ha expresado su preocupación por la falta de garantías en la custodia de estos datos. Aunque la Administración asegura que la lista permanecerá en la Conselleria de Salud, Verdú ha advertido de que directores de centros y otros cargos intermedios tendrán acceso a la identidad de los objetores, lo que, a su juicio, abre la puerta a un señalamiento y discriminación laboral dentro del sistema público de salud.

Según ha explicado la consellera de Salud, Manuela García, en una rueda de prensa este jueves, el decreto que regulará el registro estará en fase de exposición pública hasta finales de este mes.

Una vez finalizada la fase de consulta pública, continuarán los trámites para la creación de este registro que, ha remarcado la consellera, será estrictamente confidencial.

Igualmente, ha insistido en que el derecho al abordo en la sanidad pública de las Islas está garantizado. «La atención al aborto es rápida, próxima y cercana», ha agregado.

Desde Vox se ha reafirmado el compromiso con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. El partido ha manifestado su total apoyo a los profesionales que, en ejercicio de su libertad de conciencia, se niegan a participar en estas prácticas.