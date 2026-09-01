Violencia en Playa de Palma: detenidos un portero de discoteca y un turista tras una pelea por salir del local con vasos de cristal

La Policía Local de Palma ha detenido en Playa de Palma a dos hombres, un empleado de seguridad nigeriano y un turista alemán, por protagonizar una violenta pelea originada cuando el personal del local recriminó al cliente que intentaba salir a la calle con sus consumiciones en vasos de cristal.

La intervención policial tuvo lugar el pasado 29 de agosto de 2026, alrededor de las 01:55 horas de la madrugada. La base del 092 de la Policía Local movilizó con urgencia a una patrulla del Servicio Turístico (SETUR) hasta la calle Pare Bartomeu Salvà, tras recibir múltiples avisos que alertaban de una grave alteración del orden público en un establecimiento de la zona. Las llamadas informaban de un fuerte enfrentamiento entre los miembros del personal de seguridad y varios clientes.

Al personarse en el lugar de los hechos, los agentes encontraron en el exterior al controlador de accesos del local, un hombre de nacionalidad nigeriana y 56 años, quien presentaba visibles erosiones y diversos cortes por el cuerpo.

De acuerdo con las indagaciones policiales y las declaraciones de los testigos presenciales, el altercado se desencadenó cuando los empleados del establecimiento recriminaron a dos clientes que intentaran salir a la vía pública llevando consigo las consumiciones en recipientes de cristal. Lo que comenzó como una discusión verbal subió de tono rápidamente hasta convertirse en una agresión física mutua.

En paralelo a la inspección en la escena, las gestiones de la patrulla permitieron localizar en un centro sanitario a los otros dos involucrados, un cliente de nacionalidad alemana de 62 años y su hijo de 27. Ambos presentaban heridas de diversa consideración, entre ellas traumatismos faciales y una fractura nasal.

Dada la entidad de los traumatismos y la evidencia de las agresiones recíprocas, la Policía Local procedió a la detención del controlador del local y del cliente de 27 años. El trabajador tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Son Espases para recibir atención médica previa a su ingreso en dependencias policiales, mientras que el joven turista quedó custodiado para la tramitación de las diligencias. Una vez instruido el atestado inicial, ambos quedaron a disposición de la Policía Nacional.