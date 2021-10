Más de medio centenar de personas de la recién constituida plataforma vecinal del barrio de Pere Garau de Palma, se concentraron este sábado en la plaza de Cort para exigir al gobierno municipal liderado por el alcalde socialista, José Hila, medidas efectivas para poner coto a la inseguridad creciente y a las múltiples carencias de todo tipo, que padece la barriada más poblada de la capital balear, 27.000 residentes.

Bajo el lema ‘Seguridad, miedo y limpieza’, los congregados participaron en el primero de los actos convocados por este colectivo, surgido desde las redes sociales, para denunciar el estado de abandono que soporta la zona.

En declaraciones a OK BALEARES, uno de sus portavoces, Francisco Segura, hacía un retrato de los principales problemas de convivencia con los que tienen que lidiar a diario los residentes . “Entre pisos okupas, robos a cada momento a nuestros mayores, asaltos a comercios, peleas y botellones, la convivencia se está degradando de forma ya muy preocupante. Hay gente que lo está pasando francamente mal, y hay muy mal ambiente, en el barrio. Y esto había que denunciarlo porque va a peor”.

Con el porcentaje de población extranjera más elevado de la capital balear (más del 40%), una precariedad económica notable en miles de familias, altas tasas desempleo y apenas 9.435 euros de renta media anual (12.513 euros de media en Palma) según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), Segura cree que ha llegado el momento de que el Ayuntamiento haga frente a esta situación.

“La suciedad de estas calles no es normal, la mala iluminación que hay, un centro de salud en estado lamentable que no da abasto, sin equipamientos de nada, sin zona verde alguna, somos un barrio abandonado, no contamos para nada, no existimos para el Ayuntamiento”, lamentó este vecino.

Para hacer frente a esta situación, y visualizar el malestar que existe entre el vecindario, constituyeron hace apenas 20 días esta plataforma que no tiene ninguna vinculación con partido político alguno, porque «queremos huir de cualquier etiqueta. Somos vecinos de Pere Garau”.

Tampoco están integrados en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, afín al gobierno municipal de socialistas, nacionalistas de Més y Unidas POdemos (UP) que, hasta la fecha, no ha alzado su voz para criticar esta situación. Pedro Reyes, otro de los presentes en esta primera concentración, subrayaba que “la policía conoce dónde están los pisos okupas en el barrio”.

“Son tres calles muy concretas, y habrá 5 o 6. Allí se trafica con todo, peleas, borracheras, prostitución de menores. La policía tiene que acudir cada dos por tres porque nos están robando a todas horas, y son ellos. Y menos mal que viene rápido la policía, porque si no, no sé qué pasaría”.

El colectivo vecinal denuncia la agresividad creciente de unos okupas que no dudan en enfrentarse con los pocos vecinos que se atreven a recriminarles su actitud. En el grupo hay gente de todas las nacionalidades, como destaca Segura, que rechaza, por ello, cualquier atisbo de racismo en las denuncias vecinales. “Los problemas que tenemos no tienen que ver con el racismo, sino con el abandono en el que se encuentra el barrio».