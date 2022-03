El día después de que la concejala independentista de Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol (Més), asegurara que el nuevo plan urbanístico municipal no contempla ningún pelotazo, vecinos del barrio del Arenal de la capital balear han creado una plataforma ciudadana para exigir la paralización del que está previsto ejecutar allí: 32 pisos en un solar donde se podían construir ocho chalés.

En un comunicado, la entidad vecinal replica las palabras de Truyol.»Si tan segura está de que no hay ningún pelotazo, que venga al Arenal y se lo enseñaremos», apuntan en una nota en la que consideran que el gobierno municipal que dirige el alcalde socialista José Hila «pretende seguir tomándonos el pelo».

Exigen al Consistorio dar marcha atrás y no permitir lo que consideran «un despropósito». De no atender esta demanda, la plataforma ha advertido de que el Consistorio se encontrará con la oposición frontal del barrio.

Ubicado en la tercera línea del Arenal, entre las calles Camí de Ca Na Gabriela y Avenida América, el terreno de la discordia es un solar de 3.708 metros cuadrados.

«Es indignante. Se trata de una zona residencial madura en la que no tiene ningún sentido edificar un bloque de pisos. Lo que necesita el Arenal es inversión para revitalizar un barrio que lleva años abandonado por el Ayuntamiento. Estamos dispuestos a luchar con todas las armas que tengamos a nuestro alcance para frenar este pelotazo», explica la plataforma.

La previsión del PGOU para este solar no acaba aquí, puesto que también contempla la cesión de 1.131 metros cuadrados al Consistorio. Un espacio destinado a un equipamiento municipal, cuya finalidad aún está por definir. «Otro despropósito porque puede que José Hila sea alcalde desde hace siete años, pero desconoce Palma. No hace falta construir más edificios municipales, porque en el Arenal ya tenemos, lo que sucede es que están deteriorados, desaprovechados y deben rehabilitarse».

La plataforma también ha criticado la nula planificación de Hila y de la concejala Truyol a la hora de definir el pelotazo del Arenal. «El informe del Colegio de Arquitectos es claro. El Plan General de Palma es un despropósito y, previsiblemente, contará con informe desfavorable de los Bomberos de Palma».

Y es que resulta que si hubiese un incendio en el bloque, un camión de bomberos no podría llegar hasta los pisos porque no hay zona de paso, aseguran en el comunicado. «Reclamamos que el Ayuntamiento tome medidas ya. Porque también nos preocupa que el proyecto se publicite en portales inmobiliarios, cuando el Plan General ni siquiera se ha aprobado. ¿Hay algo que el resto no sabemos?», concluye esta plataforma vecinal del Arenal.