Un vecino de Palma ofrece 500 euros de recompensa por Turco, su periquito desaparecido en Son Gotleu

Un vecino del barrio palmesano de Son Gotleu se encuentra devastado por la desaparición de su mascota, un periquito de color azul y blanco que responde al nombre de Turco. El responsable del ave ha hecho un llamamiento al vecindario para buscar al pájaro y ha decidido ofrecer 500 euros a quien logre encontrarlo y traerlo de vuelta a su casa.

El incidente ocurrió este pasado domingo en el camí de Son Gotleu. En un pequeño descuido de su amo, el periquito decidió emprender vuelo y abandonar su vivienda y su compañera de jaula, dejando un vacío en la casa y en el corazón del dueño.

Su dueño describe a Turco como u animal «muy juguetón» que «se suele acercar a la gente».

Turco tiene tan sólo un año de edad y su vida corre serio peligro al estar al aire libre junto con otras especies depredadoras. El ave podría estar en cualquier lugar del barrio como parques, solares o azoteas. Su amo ha realizado carteles para ayudar a la localización del periquito y en él aparece su número de contacto en el caso de que algún vecino encuentre el animal y quiera informarle del hallazgo.

Según ha contado el dueño de Turco a OKBALEARES, se siente confiado en que alguna familia de la zona haya encontrado a su periquito y lo tengan sano y salvo en su casa. «Gracias a esta noticia podrán contactar conmigo», asegura.

Robo de 80 pájaros en Palma

Cabe recordar que hace aproximadamente un mes un grupo de ladrones accedió al interior de una finca ubicada en la avenida del Cid —entre San Ferriol y el Pla de Na Tesa—, de Palma y sustrajo aproximadamente 80 pájaros de un aviario que albergaba más de 180 aves repartidas en tres jaulas, según consta en la denuncia interpuesta por el propietario de los animales.

Los hechos fueron descubiertos a primera hora de la mañana por uno de los jardineros de la finca, que avisó al propietario al comprobar que las jaulas habían sido forzadas y que el candado de acceso había sido reventado. La finca, de unos 50.000 metros cuadrados, cuenta con tres viviendas: la del propietario, la del hijo del propietario y una tercera, alquilada por Vicente, que figura como la víctima directa del robo en la denuncia.

En la denuncia interpuesta ante la Policía Nacional se detalla la sustracción de «aproximadamente unos 80 pájaros», de distintas especies, aunque aún no hay un inventario definitivo de las aves desaparecidas. Fuentes próximas a la investigación señalan que, con «mucha probabilidad», podría tratarse de un robo por encargo, dirigido a vender las aves a través del mercado negro con rapidez para evitar su detección. De hecho, es conocida la gran afición que tienen los residentes del poblado chabolista de Son Banya en la sustracción de este tipo de animales.