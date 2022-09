El entrenador del Mallorca Palma Futsal, Antonio Vadillo, analizó el duelo de la tercera jornada de liga en el que el equipo viajará hasta Santa Coloma de Gramenet para enfrentarse al Industrias Santa Coloma. Vadillo comentó que «el viernes tenemos un compromiso bastante difícil, como será durante toda la liga. Una pista complicada, ante un rival que es cierto que lleva cero puntos en la clasificación, pero es un rival que viene jugando muy bien. Quizás en esta última jornada la falta de acierto de cara a portería les privó de sacar algo en Jaén. La mayoría de los jugadores son bastante jóvenes, pero son muy atrevidos, muy enérgicos, con mucha verticalidad, muy correosos… Es un equipo muy insistente en el juego, con lo cual, somos conscientes que tenemos que estar muy concentrados, hacer un gran partido y dominar los tiempo».

Por otro lado, Vadillo aseguró que «la victoria contra Movistar Inter realza la confianza del equipo, y más de la forma en la que fue, creo que hicimos un grandísimo partido en todos los sentidos. Quizás la nota más negativa es el resultado porqué creo que el merecimiento del equipo fue para haber ganado con un resultado más abultado, pero eso no quita que somos conscientes que cada partido cuesta muchísimo sacarlo adelante. Llevamos dos jornadas muy engañosas y no quiere decir nada que lleven cero puntos. Se enfrentaron al Barça en el primer partido y a Jaén fuera de casa».

El entrenador del Palma también habló del estado de la plantilla, ya que no podrá contar con Moslem y Tayebi para esta tercera jornada. «No me gusta destacar las ausencias. No lo hacemos cuando están de baja por lesión, que es más preocupante. Yo siempre digo lo mismo, somos los que estamos, estamos los que somos. Moslem tampoco estuvo la primera jornada, es verdad que el otro día lo que participó lo hizo a un buen nivel, pero creo que hay jugadores suficientes y plantilla suficiente para solventar las bajas que podamos tener y es una oportunidad para otros jugadores que participaron menos. Evidentemente, como entrenador me gustaría tener a toda la plantilla disponible. Eso aumenta la competitividad del grupo y realmente mejora al equipo. A partir de allí, tenemos un calendario muy condicionado», argumentó Vadillo.

El entrenador gaditano también habló de la primera convocatoria de Jesús Gordillo con la selección española. «Me alegro mucho por él en lo personal. Se lo tiene que tomar como una gran oportunidad que le ha caído. Digo que le ha caído porqué le ha venido, ha hecho muy poco en Primera División para ir a una convocatoria de la selección española. Es muy difícil ir a una convocatoria de la selección. Hay jugadores que se pegan siete o ocho años destacando en Primera División y les cuesta ir. Él lo sabe, lo digo públicamente porqué tengo muchas conversaciones con él. Confío mucho en él, tiene un potencial enorme, pero tiene que darse cuenta que el deporte es día a día. Lo que hiciste ayer ya no vale para mañana. Es un chico que tiene un talento natural impresionante y en su posición hay pocos que tengan el talento y las cualidades que él tiene, pero con un partido que hizo el otro día contra Inter le llega una convocatoria de la selección», sentenció Vadillo.