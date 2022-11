El delantero kosovar del Real Mallorca Vedat Muriqi ha protagonizado hoy una graciosa anécdota en Twitter al responder en la misma red social que acaba de comprar Elon Musk al propio multimillonario sudafricano, que había publicado un tuit mostrando una bandera pirata, con la frase en inglés «sólo puede haber un pirata a bordo, Elon». Muriqi fue bautizado así por la afición de la Lazio, aunque su primer mote se lo pusieron los seguidores del Galatasaray turco y era mucho más extremo: «caníbal» lo llamaban.

There can only be one pirate on the board, Elon. https://t.co/oIRJozldE4

— Vedat Muriqi (@MuriqiVedat) November 18, 2022