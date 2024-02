Unas canciones capaces de atravesar el muro del Sáhara Occidental

El miércoles 31 de enero se presentó en Palma el volumen 3 de Cantando a través del muro, un proyecto que nace el año 2018, apadrinado por Juan Soroeta, profesor titular de Derecho Internacional en la Universidad del País Vasco (UPV). No se debe perder de vista que este proyecto participa de la locura que siente Soroeta por la música, lo que en 2013 le llevó a la fundación del Club 44, con intención de programar conciertos en una sala emblemática de San Sebastián, Altxerri Jazz Bar, sufragados por las cuotas de los socios. Hoy, Club 44, lleva organizados un centenar de conciertos.

Esta actividad corre en paralelo con su condición de doctor en Derecho Internacional especializado en el conflicto del Sáhara Occidental. Solo era una cuestión de tiempo que ambas circunstancias acabasen encontrándose.

Siendo miembro del equipo legal del Frente Polisario, Juan Soroeta acudía regularmente a los juicios reclamando el papel del pueblo saharaui después de ser ninguneado tras la marcha verde, de 1975, que acabó con la ocupación militar del Sáhara Occidental por Marruecos y la construcción de un muro de la infamia, de casi 2.800 kilómetros, el más largo del mundo.

Quiso la casualidad que regresado de uno de esos juicios en los que jugaba el papel de observador internacional, coincidiera con un concierto del Club 44, y en una conversación con músicos americanos nació este proyecto de difundir al mundo a través de la música, la violación de derechos humanos en el Sahara Occidental. Así nació Canciones a través del muro.

En conversaciones con músicos norteamericanos y británicos acabó por ser una realidad los volúmenes 1 (2018) y 2 (2020). Faltaba la opción de acudir a músicos españoles, coincidiendo además, con la cesión que hizo de modo irregular el presidente Pedro Sánchez a Marruecos, de la soberanía sobre el Sáhara Occidental. Un fraudulento delito, se mire cómo se mire. No pasará nada, porque este disco que debería ser una denuncia directa a la traición de Sánchez al pueblo saharaui, se ha quedado en un disco bonito, muy progre.

Tengo la certeza de que la gran mayoría de estos músicos serían incapaces de levantar la voz contra Sánchez. Porque de su voluntad dependen todas las subvenciones culturales, a modo de paguitas para que estén calladitos y de paso muy obedientes a las consignas woke-progres. Reconozco que se trata de una percepción personal y acto seguido debo decir que los temas recogidos en este tercer volumen, en su mayoría son sobrecogedores. Por esta razón, y ante el silencio cómplice de parte de la izquierda, me planteo otra vez a título personal estas Canciones a través del muro volumen III, como un grito de protesta y una llamada a la solidaridad, ante la actuación del presidente Pedro Sánchez cediendo a Marruecos de manera unilateral y sin consultas previas la soberanía sobre el Sáhara Occidental, olvidándose del pueblo saharaui. Canciones a través del muro, todo el proyecto, es el fruto de la determinación de Juan Soroeta, que lleva 35 años comprometido en la defensa de los derechos del Sáhara Occidental.

Tuve ocasión de hablar con él, con cierto detenimiento, y la entrevista está en el podcast de mi programa de radio, El Cuaderno de Notas, emitido en es-Radio97.1 el viernes 2 de febrero. La militancia de Soroeta es serena y no por ello menos contundente, palabra hermana de otras, como decisivo, terminante, convincente, irrebatible, rotundo y tajante. Destacando toda la serenidad y fluidez argumental que envuelven sus declaraciones.

A lo largo de la historia reciente de la música popular –los cantautores son parte de ella- numerosas han sido las iniciativas que buscaban trasladar a la opinión pública universal problemas relacionados con defender derechos y denunciar situaciones que reclamaban despertar las conciencias y algunos ejemplos de todo ello son los conciertos multitudinarios como Bangladesh (1971), No Nukes (1979) o el también mundialmente célebre proyecto USA for Africa (1985) a partir de la edición de We Are the World.

Lo que tienen en común estos proyectos es la presencia de artistas famosos y de enorme proyección planetaria. En cambio, el proyecto de Canciones a través del muro, que participa de idéntica sensibilidad, carece de altavoces potentes, obligándonos a descubrir paso a paso un repertorio que reúne los pequeños relatos hechos canciones que nos hablan del derecho a vivir con dignidad en cualquier parte del mundo, en este caso el Sáhara Occidental y dando fe de ello el propio título genérico que nos hablan de que a pesar del muro de la infamia que parte en dos el Sáhara Occidental, pueden escuchar las canciones que dan testimonio de su capacidad de atravesar el muro.