Truyol coloca a la número 5 de su lista municipal en 2023 al frente de los separatistas de Més en Palma

La portavoz municipal y hasta ahora coordinadora de Més per Palma, Neus Truyol, ha colocado a la número 5 de su candidatura al Ayuntamiento de la capital balear en las últimas elecciones municipales de 2023 al frente del partido separatista.

Tras anunciar que no repetiría en el cargo, al igual que su número dos y concejal Miquel Àngel Contreras, la elegida para relevar a Truyol ha sido la geógrafa y activista social y cultural Xisca Mir.

Renovación más que controlada para una dirección que recupera a la veterana ex consellera de Bienestar Social del Govern, Fina Santiago, además de la concejala palmesana Kika Coll, y que mantiene el mismo mensaje populista, huero y machacón que vienen repitiendo esta última década, gobernando ocho años junto a socialistas y Podemos y desde hace dos años y medio en la oposición.

«El objetivo es recuperar las calles como espacios de convivencia, participación y vida comunitaria, poniendo las instituciones al servicio de la gente y devolviendo el protagonismo a quien hace barrio todos los días. Palma necesita una política arraigada en el territorio, desde abajo y con todos, una ciudad más justa, cohesionada y viva».

La nueva coordinadora se fija el objetivo de «preparar un proyecto de ciudad valiente, con capacidad de gobernar y transformar Palma».

Si las dos pasadas legislaturas al frente del gobierno municipal, la dejadez en todos los ámbitos que gestionaron, desde vivienda a limpieza, pasando por urbanismo, fue la tónica dominante, Xisca Mir deja claro cuál es su objetivo.

«Palma no debe continuar siendo un negocio para unos pocos mientras la mayoría es expulsada de su casa. Por eso nos organizamos, para recuperar la ciudad para su gente», afirmó.

Mir, además, pretende abrir una nueva etapa «basada en la escucha activa y la proximidad» y con la voluntad de «tejer complicidades con vecinos, asociaciones y colectivos de todos los barrios de la ciudad».

En esa línea, su principal objetivo, aseguró, será preparar «un proyecto de ciudad valiente, con capacidad de gobernar y transformar Palma» y ofrecer a la ciudadanía «una alternativa que ponga límites reales a la especulación, que garantice el derecho a la vivienda y que proteja el territorio».

«Queremos una Palma pensada para las personas, no para los fondos buitre. Una ciudad feminista, cohesionada y orgullosa de su identidad. Ante la globalización que lo uniformiza todo, nosotras defendemos una ciudad con alma, con raíces y con futuro», concluyó Mir.