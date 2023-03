Marc Mesquida y Raimon Jaume, en categoría masculina, y María Perelló y Marta Cardona, en categoría femenina, ambas tripulaciones del Club Nàutic S’Arenal, se proclamaron este pasado fin de semana campeones de Baleares de la clase 420. La competición ha formado parte del Trofeu Inturotel y se ha disputado bajo organización del Club Nàutic Portocolom.

El Trofeu Inturotel también ha acogido el Campeonato de Mallorca de la clase ILCA 4, en el que se han impuesto Biel Monerris (Club Nàutic S’EStanyol), en categoría masculina Sub 18; Sofía Salvà (CN Sa Ràpita), en categoría femenina Sub 18; Alfonso Castañer (RCN Palma), en masculino Sub 16, e Inés Martorell (CN Cala Gamba), en femenina Sub 16.

La regata ha constado de seis mangas con un descarte. La primera jornada estuvo marcada por la poca intensidad del viento, pero el domingo arreció hasta alcanzar rachas de 24 nudos de componente sur.

La entrega de premios tuvo lugar en el Club Nàutic Portocolom. Su presidente, Climent Garau, agradeció la participación de los regatistas y recordó que el próximo abril, dentro del programa de regatas de vela ligera del club, tendrá lugar la segunda ronda del Trofeu Interotel, en esta ocasión destinado a la clase Optimist.

“Estamos apostando fuerte por el deporte y ya recogemos los primeros frutos, con un equipo de regatas cada vez más numeroso y algunos de nuestros deportistas subiendo al podio, como es el caso de Marc Cifre (tercero Sub 16) y Marc Iglesias (segundo Sub 16) en la clase ILCA”, ha destacado Garau.