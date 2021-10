El fútbol le ha otorgado muy poca recompensa al Mallorca, que ha merecido mucho más en sus enfrentamientos ante rivales históricos de la enjundia de Real Sociedad, Valencia y Sevilla. Los goles en el descuento de donostiarras y valencianistas evitaron que el equipo sumara tres puntos, pero su imagen ha sido extraordinaria. Ahora comienza otra Liga, la Liga de la permanencia. En las cuatro próximas jornadas se enfrentará a Cádiz, Elche, Rayo y Getafe.

El partido de ayer ante el Sevilla fue extraordinario por parte del Mallorca, que jugó 60 minutos a un nivel altísimo y mereció sentenciar el resultado. No lo consiguió porque el poste se interpuso y por contra el Sevilla no sólo le empató, sino que pudo haber ganado el partido de no ser por la intervención del VAR, que le anuló un gol a Ocampos en el minuto 96 por mano previa de Fernando. Hubiera sido injusto, pero también lo fue la derrota en Anoeta, gestada en el minuto 90, o el empate en Mestalla, cuando el Mallorca había llegado al minuto 92 con 0-2 en el marcador. «Tenemos que tener la cabeza fría para saber jugar la parte final de los partidos», se ha cansado de repetir el técnico mallorquinista.

«Me siento orgulloso de mis jugadores», dijo ayer en la conferencia de prensa posterior al partido Luis García Plaza, que recordó que «jugamos con nueve futbolistas que el año pasado estaban en Segunda ante una bestia de equipo, ante un candidato al título». El entrenador está muy satisfecho, pero también sabe que hay desajustes que debe corregir. Especialmente el relativo a la forma en la que hay que jugar los últimos minutos. El choque ante el Sevilla, con el gol anulado, fue el último ejemplo.

Ahora, sin embargo, toca cambiar el chip. En las cuatro próximas jornadas el Mallorca se enfrentará ante rivales directos en la lucha por la permanencia. Primero en Cádiz, el domingo a las dos de la tarde; luego en Palma ante el Elche; más tarde en Vallecas ante el Rayo de Radamel Falcao y, finalmente, en Son Moix ante el Getafe. 12 puntos en juego decisivos y de ello es consciente la plantilla, que sabe que está ante uno de los momentos más importantes de la temporada. Si el Mallorca sale con un buen bagaje de este mini-Tourmalet la salvación estará mucho más cerca.

De momento, eso está claro, el balance es muy positivo. El Mallorca suma 13 puntos en 11 jornadas y ya ha jugado ante Real Madrid, Athletic, Betis, Real Sociedad, Villarreal, Valencia y Sevilla. Un calendario dificilísimo del que ha salido ileso. Le quedan de los de arriba el Atlético de Madrid y el Barcelona y, por supuesto, casi todos los de abajo. Y ahí es donde hay que dar el do de pecho.