El entrenador vasco, Julen Lopetegui, se mostró resignado tras el encuentro por el gol anulado a Ocampos en el último minuto del encuentro: “Si después de ver la acción 58 veces el árbitro aún no tenía claro si era mano o no. El VAR se hace servir para acciones realmente claras y esta me parece muy dudosa”.

El técnico hispalense cree que su equipo desperdició varias ocasiones para llevarse el triunfo: “Estamos tristes por perder dos puntos. Pienso que en la segunda parte hemos tenido muchísimas ocasiones de gol, pero ellos sí que es verdad que han entrado mejor al partido. Es una lástima haber encajado el gol tan pronto, el RCD Mallorca, ha demostrado ser un equipo muy complicado, que pone en dificultad a todos sus rivales. Nos ha faltado materializar las ocasiones que hemos tenido para llevarnos los 3 puntos”.

Por lo que se refiere al técnico madrileño, Luis García Plaza, alabó el derroche físico y el excelso partido de sus jugadores: «Hemos hecho 60 minutos increíbles. Ha sido un espectáculo. En el equipo titular había 9 futbolistas de Segunda División ante una bestia de equipo. Es cierto que luego te vas desgastando y te van metiendo atrás porque son muy buenos. El equipo lleva muchos menos puntos de los que se merece, pero toca seguir remando y trabajando”.

Sobre la tarjeta roja de Jaume Costa y el gol anulado a Ocampos, el técnico madrileño, no se ha querido mojar al respecto: “No las he visto. Cuando vea la repetición del partido podré opinar”.

«Cada punto que sumamos contra este tipo de rivales es oro. Tengo la sensación que hemos jugado contra tres miuras y solamente nos ha derrotado uno de ellos. Estoy muy orgulloso de mis jugadores, de cómo compiten, y de su esfuerzo”.

Sobre el papel de la afición mallorquinista, el entrenador bermellón, se ha deshecho en elogios hacia los más de 15 mil aficionados que abarrotaban el Visit Mallorca Stadium: “Han estado de 10. En casa tenemos que sumar los máximos puntos posibles… El año pasado hubieran disfrutado mucho con el equipo, por ello, hay que darle las gracias por el apoyo que nos han mostrado”.