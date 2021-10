Hay jugadas que marcan. La de hoy de Manolo Reina tiene toda la pinta de ser una de ellas. Si ya de por sí el portero malagueño estaba discutido, su error en el último minuto parece que va a precipitar la titularidad de Dominik Greif, que ya tuvo su oportunidad ante Osasuna, aunque no estuvo especialmente afortunado. Ahora es bastante probable que vuelva a tomarle el relevo a su compañero, que va a quedar muy señalado por una acción que supone una derrota muy dolorosa para el Mallorca.

El gol de la victoria de la Real Sociedad, que le vale además para acabar líder la jornada, llegó cuando nadie lo esperaba, cuando no había el menor indicio que hiciera pensar que el marcador podía moverse. El partido estaba ya en el descuento, con el Mallorca protegiendo un punto que veía ya seguro y con la Real preocupada de no cometer un error que echara por tierra su buen trabajo defensivo de la segunda parte, que afrontó con un jugador menos por expulsión de Aihen. Todo estaba encaminado al 0-0 cuando el joven Lobete disparó en el área. El balón no iba ni fuerte ni colocado, pero Reina dejó las manos flojas y se le coló en la portería. Un error decisivo. Un error que cuesta un punto que ya estaba garantizado. O al menos eso parecía.

Luis García Plaza detectó por dónde tenía que obstaculizar a la Real Sociedad para evitar que llegara fácil ante Reina y ordenó una presión de bloque alto que ahogó a los centrocampistas donostiarras, incapaces de suministrar balones profundos ni a los extremos ni por supuesto al sueco Isak, que pasó desapercibido durante toda la primera parte.

El esfuerzo físico que asumió el Mallorca también le supuso un tributo. El equipo apenas inquietó la portería rival porque, aunque la línea de presión fue muy atrevida, faltó precisión en el momento de recuperar el balón para poder inquietar a Remiro, que no tuvo que realizar ni una sola intervención en toda la primera parte.

La primera llegada del partido demoró 16 minutos en llegar. Januzaj caracoleó en el área aguantando el balón hasta que advirtió la llegada de Robert Navarro, que ensayó su disparo desde fuera del área, pero el remate se marchó por encima del travesaño de la meta de Reina.

No hubo mucho más de ahí al final del primer acto. Lo mejor del Mallorca fue una pared de Dani Rodríguez con Amath que acabó con un disparo del gallego que se fue a córner tras tropezar en Le Normand, mientras que la Real siguió atascada sin poder encontrar un solo hueco. El único remate entre los tres palos de los 45 minutos iniciales corrió a cargo de Elustondo, que tras un saque de esquina obligó a Reina a mandar el balón de nuevo a córner.

Al final lo mejor de la primera parte llegó justo en el descuento. Primero a cargo de la Real, que marcó en un cabezazo de Isak en el área pequeña tras otro saque de esquina, pero González Fuertes no necesitó ni siquiera la intervención del VAR para anular el gol por fuera de juego claro del sueco. A continuación el Mallorca buscó un pase largo por el que peleó Galarreta, que fue interceptado por Aihen en una falta clarísima que le costó al lateral la expulsión porque ya estaba amonestado. El estadio estalló contra el árbitro pero la acción está muy pitada. De hecho, la falta del jugador donostiarra estuvo más al borde de la roja que de la amarilla.

Imanol Alguacil retiró a Guevara y Robert Navarro y dio entrada a Zubimendi y Gorosabel para darle más equilibrio al equipo, pero fue incapaz de evitar que el Mallorca pasara a ejercer un papel hegemónico en el partido. Ángel marcó un golazo a los 54 minutos, pero se había ayudado de la mano para controlar el balón y el árbitro también lo advirtió sin necesidad del VAR. Poco antes Amath había ensayado el disparo, pero se le había ido alto.

Luis García Plaza comprendió que el equipo tenía una oportunidad única para sumar los tres puntos y metió más madera en el campo. A los 62 minutos Salva Sevilla y Fer Niño entraron por Battaglia y Amath en busca de la victoria y más tarde lo hicieron Abdón e incluso Mboulá. Sin embargo la Real Sociedad se cerró bien y no dejó huecos, por lo que el Mallorca acabó arriesgando lo menos posible para asegurar el 0-0. Lo tenía ya hecho cuando en el minuto 90, en el único disparo donostiarra de la segunda parte, Reina le facilitó el trabajo a Lobete con un error incomprensible.