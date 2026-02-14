Traición, dinero y un falso secuestro: la noche de fin de año que terminó en detención en Palma

Lo que parecía una historia sentimental terminó convertido en una traición en toda regla cuidadosamente planeada. La noche del 31 de diciembre, mientras la mayoría despedía el año entre celebraciones, en el barrio del Coll d’en Rabassa, en Palma, se desarrollaba un episodio que combina robo, engaño y una supuesta retención que, según la investigación, nunca existió.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza tras apoderarse de 2.000 euros en metálico, diversos objetos de valor y realizar una transferencia bancaria de más de 500 euros desde la cuenta online de un hombre con el que mantenía una relación desde hacía más de tres meses.

Todo comenzó cuando el hombre, que se encontraba trabajando en la noche de fin de año, recibió una alerta en su cuenta bancaria online. La notificación le informaba de una transferencia de 550 euros realizada desde su propia tablet a otra cuenta bancaria. El movimiento no había sido autorizado. Alarmado, se desplazó rápidamente hasta su vivienda.

Al llegar, la escena confirmó que algo grave había ocurrido. Una valla y una ventana de acceso estaban fracturadas, signos evidentes de que alguien había forzado la entrada. En el interior, el denunciante comprobó que le habían sustraído 2.000 euros que guardaba repartidos por distintas estancias, dos pares de zapatillas, una tablet y varias joyas pertenecientes a su compañera sentimental. Además, todo apuntaba a que la transferencia bancaria se había efectuado utilizando la tablet vinculada a su pareja.

Paralelamente, esa misma noche, agentes de la Policía Local localizaron a una mujer en una calle próxima al domicilio violentado. Presentaba signos de nerviosismo, estaba alterada y parecía haber llorado. Su relato fue impactante: aseguró que había permanecido retenida durante dos días en la vivienda de su pareja, sin batería en el móvil y encerrada contra su voluntad. Según explicó, logró escapar saltando por una ventana.

Los agentes le indicaron que debía interponer denuncia por esos hechos. Sin embargo, de forma inesperada, la mujer se negó a denunciar a su supuesto captor, una circunstancia que despertó sospechas. La investigación del Grupo de Robos de la Policía Nacional avanzó con rapidez. El rastreo de la transferencia bancaria permitió identificar a la titular de la cuenta receptora de los 550 euros. Se trataba de la misma mujer localizada en las inmediaciones del domicilio asaltado minutos después del robo.

El denunciante confirmó a los investigadores que conocía perfectamente a la mujer y que mantenían una relación desde hacía varios meses. Además, explicó que ella le había asegurado aquella noche que se encontraba cenando con sus hermanas en un hotel de la capital palmesana.

Las pesquisas revelaron también que, tras recibir los 550 euros, la mujer realizó una nueva transferencia desde su cuenta a otra distinta para pagar el alquiler de una vivienda. Según los investigadores, la autora conocía las claves de acceso a la banca online de su pareja, lo que le habría permitido realizar la operación sin levantar sospechas inmediatas.

La hipótesis policial sostiene que la mujer accedió a la vivienda, forzó los accesos para simular un robo cometido por terceros y utilizó la tablet del hombre para transferirse el dinero. Posteriormente, habría fingido una retención con el objetivo de desviar la atención y construir una coartada que justificara su presencia en la zona y su estado alterado.

Finalmente, ante la acumulación de pruebas y contradicciones, los agentes procedieron a su detención como presunta autora de un delito de robo con fuerza. La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de un caso que ha dejado al descubierto una presunta traición sentimental con consecuencias penales en plena noche de fin de año.