Tomaz y Eloy se despiden entre lágrimas. Decir adiós nunca es fácil. Y más cuando se va parte de la familia. Las lágrimas y la emoción invadieron el ‘Conecta Lounge’ del Palau d’Esports de Son Son Moix para despedir a Tomaz Braga y Eloy Rojas, dos jugadores que han hecho historia en el Mallorca Palma Futsal y que han puesto fin a una etapa gloriosa en un bonito acto de despedida que se alargó durante casi una hora en la que hubo que contener la respiración varias ocasiones y en la que los pañuelos pasaban de una mano a otra para secar las lágrimas cada vez que Tomaz y Eloy Rojas se emocionaban. Y fueron unas cuantas.

Ambos se marchan como dos leyendas del club tras diez y seis temporadas, respectivamente, y como dos jugadores que han marcado la etapa más brillante del club. “Es un día especial porque se marchan dos personas que han hecho un trabajo y han dejado una huella en la familia del Palma Futsal. Por eso digo que no lo tenemos que ver como un día triste sino un día bonito. Cuando hace 14 años entré de director deportivo, a parte de intentar crear un equipo ganador, siempre he buscado tener un perfil de jugadores y de personas concreto, y aquí tengo a dos prototipos de lo que siempre he intentado buscar. Grandes profesionales, grandes personas y encima juegan bien a fútbol sala», aseguraba José Tirado en la presentación del acto.

El director general del Mallorca Palma Futsal dedicó unas palabras a cada uno de los dos jugadores. Sobre Tomaz, Tirado aseguró que «Para mi Tomaz es la mejor persona que he conocido en mi historia en el mundo del fútbol sala. No existen personas como Tomaz en este mundo y me siento orgulloso de haber crecido con él, con sus valores y para mi ha sido un ejemplo en muchas cosas. No vengo aquí a decir quién es Tomaz como jugador, creo que ha ido al mismo paso que el club. Ha ido creciendo, en silencio y poco a poco. Cuando mucha gente no confiaba en él porque siempre parecía que el que venía era más alto y más guapo, Tomaz ha seguido haciendo su trabajo, el camino nunca ha sido fácil. Tiene una capacidad de superación brutal y ha tenido resiliencia y una empatía hacia el club brutal. Siempre nos ha ayudado, tanto a mi personalmente como a Miquel Jaume y siempre ha visto la parte bonita. Es de esas personas de las que yo me alegro de que sea quien sea dentro de este mundo porque creo que se lo ha currado», aseguró el director general.

Por otro lado, Tirado también habló sobre Eloy Rojas y aseguró que «sigue siendo el niño para todos nosotros. Llegó muy joven e hicimos una apuesta importante por él y se ha convertido en uno de los mejores jugadores españoles. Hoy en día es muy difícil estar tantos años en un mismo club. Eloy también se ha ganado el cariño de toda la afición. Tomó la decisión de no continuar en el Palma porque entendía que era lo mejor para su carrera y para su familia y estoy seguro que seguirá dando pasos y demostrando lo gran jugador que es. Como persona, agradecerle todos estos años. Siempre ha sido empático con el club y ha hecho un esfuerzo desinteresado y ha sentido el escudo como nadie».

Los jugadores también se han despedido de la que ha sido su casa y han agradecido al club y la afición todos estos años. En el caso de Tomaz, el cierre brasileño explicó que «llegué muy joven, con dos maletas y me voy con una familia hecha, una mujer maravillosa y una hija mallorquina. La situación es muy diferente, pero la sensación en la misma. La de estar saliendo de casa otra vez para afrontar objetivos y retos nuevos. Me he identificado tanto con el Palma Futsal porque yo ya venía con ese ADN. Buscar siempre más, dar siempre tu mejor versión y deportivamente hemos hecho una muy buena combinación. Me llevaré para toda la vida esta filosofía y esta manera de pensar, esta manera de querer crecer y querer dar tu máximo siempre».

Tomaz también se acordó del fundador del club, Miquel Jaume, y reconoció que «fue la primera persona que confió en mi. Nos ayudó en muchos momentos y fue el que sostuvo el barco». Sobre Tirado, Tomaz declaró que «lo tengo como un padre aquí. Me ha tratado siempre como a su hijo y la gente hacía bromas, pero de verdad que lo sentí así». Tomaz también dedicó unas palabras a Antonio Vadillo y recordó el trabajo de todos estos años y también se dirigió a Carlos Barrón. «Es de las mejores personas que he conocido en mi vida. En estos diez años hemos vivido muchas cosas, pero en estos últimos dos, te he visto crecer mucho dentro de este club. Te hablo por todos los jugadores, eres una inspiración. Por último quiero agradecer a la afición todos estos años».

Por su parte, Eloy Rojas declaró que «llegó el día que creía que nunca llegaría. Quiero agradecer a Miquel Jaume y José Tirado el haber confiado en mi cuando me trajeron aquí en 2016, al cuerpo técnico y a todas esas personas que trabajan en la sombra. A todos los compañeros que he tenido durante todos estos años, que hemos creado una familia fuera del campo, sin tener en cuenta las nacionalidades porque ya sabéis que, lo digo en mallorquín, el vestuario es un variat. Quiero agradecer a la familia Barrón Ceballos por todo lo que han hecho por nosotros. Por estar siempre en los buenos momentos y en los malos. Y por último, quiero dar las gracias en mayúsculas a la afición por su apoyo desde el primer día que llegué. A partir de hoy seré un aficionado más y les deseo las mayores de las suertes».