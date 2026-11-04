Todos los partidos se ponen de perfil y la socialista Rosario Sánchez seguirá usando el Parlament balear incumpliendo el reglamento

La queja presentada por el diputado no adscrito Agustín Buades denunciando mala praxis del PSOE abriendo la puerta de la Sala de Prensa del Parlament balear a la candidata socialista a las elecciones autonómicas de 2027, Rosario Sánchez, ha sido borrada tanto del orden del día de la Mesa del Parlament de este miércoles como del de la junta de portavoces posterior.

Según ha podido saber OKBALEARES, el Parlament ha reducido el debate sobre el caso a dar la posibilidad a los grupos parlamentarios de pronunciarse sobre el asunto. Se les ha informado antes de la reunión de la Junta de Portavoces. No una palabra en la Junta de Portavoces ni tampoco en las comparecencias posteriores ante los medios.

Se silencia así la queja del diputado y se evita entrar en el fondo de la cuestión denunciada hace unos días por OKBALEARES, según la cual la actual secretaria de Estado de Turismo y próxima rival de Marga Prohens en las elecciones de mayo de 2027 hace sistemáticamente un uso indebido de la sala de Prensa del Parlament sin ser diputada en la Cámara.

Desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral, Rosario Sánchez ha dedicado todos los lunes laborables a comparecer ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Parlament balear y lo hace sin ser diputada en las Islas.

Rosario Sánchez ha hecho un uso indebido de la sala de prensa del Parlament los días 5, 19 y 26 de este mes de octubre. En las tres ocasiones, acompañada de algún diputado socialista, se ha erigido en la protagonista de la comparecencia para confrontar su discurso con el de Marga Prohens. Especialmente flagrante fue su intervención del pasado lunes, donde de los 15 minutos que duró la rueda de prensa socialista, ella ocupó 13. La diputada que la acompañaba, Mercedes Garrido, fue una simple convidada de piedra.

El Boletín Oficial del Parlament de las Islas Baleares publicó el 4 de octubre de 2024 una actualización de las normas de uso de la sala de prensa que ahora okupa Rosario Sánchez: «Las ruedas de prensa y las declaraciones sólo las podrán hacer los grupos parlamentarios y diputados, acompañados, si cabe, de personas relevantes por razón de la temática a tratar, así como de los senadores que representen a la comunidad autónoma».

Las fuentes parlamentarias consultadas interpretan que Sánchez, en sus comparecencias, no interviene como invitada para hablar de turismo, que es lo que le confiere cierta relevancia por su cargo de secretaria de Estado de la materia, y que justificaría su presencia acogida al reglamento. De sus 13 minutos de declaración de su último lunes, sólo dedicó 60 segundos al turismo y era para criticar la política turística de Marga Prohens. Además, tampoco es senadora.