Primera queja oficial por el uso indebido de la sala de prensa del Parlament por Rosario Sánchez: Agustín Buades denuncia mala praxis socialista

El diputado no adscrito del Parlament, Agustín Buades, ha remitido a la Mesa del Parlament una queja oficial «por mala praxis» del Grupo Parlamentario Socialista al permitir el uso libre e indebido de la sala de prensa por parte de la candidata a la presidencia del Govern y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, que no es diputada autonómica.

El paso dado por Buades puede provocar que el caso tenga que ser debatido en la Mesa del Parlament ya el próximo miércoles y que la Cámara tenga que tomar una decisión al respecto, escuchando la opinión del letrado mayor del Parlament para que interprete el artículo que marca qué está permitido y qué no en la sala de Pprensa. En su escrito —al que ha tenido acceso OKBALEARES—, Buades reclama que se haga cumplir lo acordado por el Parlament y que dejaría a Sánchez fuera de la sala de prensa parlamentaria.

Es la primera queja que se registra, aunque se esperan más. Todo tras la publicación este viernes por parte de OKBALEARES de la información que demuestra que Rosario Sánchez ocupa sus lunes en utilizar indebidamente la sala de prensa del Parlament para hacer oposición a Marga Prohens, no siendo diputada. Una actividad que ya es sistemática desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral este mismo mes de octubre.

Rosario Sánchez ha hecho un uso indebido de la sala de prensa del Parlament los días 5, 19 y 26 de este mes de octubre. En las tres ocasiones, acompañada de algún diputado socialista, se ha erigido en la protagonista de la comparecencia para confrontar su discurso con el de Marga Prohens. Especialmente flagrante fue su intervención del pasado lunes, donde de los 15 minutos que duró la rueda de prensa socialista, ella ocupó 13. La diputada que la acompañaba, Mercedes Garrido, fue una simple convidada de piedra.

El Boletín Oficial del Parlament de las Islas Baleares publicó el 4 de octubre de 2024 una actualización de las normas de uso de la sala de prensa que ahora okupa Rosario Sánchez: «Las ruedas de prensa y las declaraciones sólo las podrán hacer los grupos parlamentarios y diputados, acompañados, si cabe, de personas relevantes por razón de la temática a tratar, así como de los senadores que representen a la comunidad autónoma».

Las fuentes parlamentarias consultadas interpretan que Sánchez, en sus comparecencias, no interviene como invitada para hablar de turismo, que es lo que le confiere cierta relevancia por su cargo de secretaria de Estado de la materia, y que justificaría su presencia acogida al reglamento. De sus 13 minutos de declaración del pasado lunes, sólo dedicó 60 segundos al turismo y era para criticar la política turística de Marga Prohens. Además, tampoco es senadora.

Los días 5 y 19 de este mes, siempre en lunes laborable, Rosario Sánchez hizo pellas para llevar a cabo esta nueva actividad de propaganda electoral en un Parlament del que no es diputada. En ambas ocasiones, su acompañante era el portavoz del grupo socialista, Iago Negueruela.

En todos los casos, el grupo parlamentario quedaba como comparsa para darle protagonismo a la candidata del PSOE.