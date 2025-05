Sergio Rodríguez abandona el proyecto que creó junto a los díscolos Idoia Ribas y Agustín Buades

El diputado de Vox en el Parlament balear, Sergio Rodríguez, se apea del proyecto Avanza en Libertad que creó hace poco más de un año junto a los otros dos diputados considerados díscolos de Vox en Baleares.

OKBALEARES adelanta en primicia este movimiento ya que ha confirmado su salida tanto por parte de la asociación como por el propio dimisionario. Rodríguez aún no ha escrito su carta de renuncia pero la presentará a la Junta Directiva a mediados de esta misma semana. El miércoles se hará oficial por todas las partes.

Según ha podido confirmar OKBALEARES, Rodríguez comunicó al resto de miembros de la junta directiva de Avanza en Libertad su intención de abandonar su presencia en el proyecto del que es vicepresidente primero, desde que en marzo de 2024 registraron la creación de esta asociación de carácter político pero enfocada como elemento dinamizador de la sociedad civil.

Ribas, Rodríguez y Buades eran entonces los conocidos como díscolos de Vox en Baleares protagonizando un fuerte enfrentamiento con la dirección nacional del partido de Santiago Abascal.

En la actualidad, Buades y Ribas ya no son afiliados de Vox. El primero también abandonó el grupo parlamentario que dirige Manuela Cañadas y es diputado no adscrito. Por su parte, Idoia Ribas se dio de baja hace un mes pero mantiene su escaño asociado al grupo. Rodríguez, en cambio, se ha aproximado más que sus ya ex compañeros de Avanza al funcionamiento del grupo parlamentario de Cañadas.

Idoia Ribas seguirá en el grupo parlamentario de Vox

A pesar de haberse dado de baja en Vox hace un mes, la diputada y ex portavoz de la formación en el Parlament, Idoia Ribas, no será expulsada del grupo parlamentario.

Así lo ha explicado este lunes la actual portavoz, Manuela Cañadas, en rueda de prensa a preguntas de los periodistas. Un hecho que llama la atención porque ahora en el grupo parlamentario convivirán varios ex: Ribas, ex de Vox y Rodríguez, ex de Avanza en Libertad.