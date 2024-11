El sueño de otra Final Four de Champions se decidirá en Son Moix

El Illes Balears Palma Futsal, inmerso en su preparación para la Copa Intercontinental este sábado, ha sido protagonista en el sorteo de la Elite Round de la UEFA Futsal Champions League, celebrado en Nyon, Suiza, con la presencia de Dani Fiol, directivo del club. Tras una Main Round sobresaliente y una trayectoria europea impecable de diecinueve partidos invicto en dos años, los isleños aspiraban a volver a ser sede de la competición europea en Son Moix, tal como en las últimas ediciones, para seguir haciendo historia en casa y con el apoyo de su afición.

El sorteo ha dictaminado que el Illes Balears Palma Futsal jugará la próxima fase en Palma, logrando este privilegio por sexta vez. Además de esta ventaja de localía, el equipo ya conoce a sus rivales. El Record Bielsko-Biala polaco, el Semey Futsal Club de Kazajistán y el Futsal Klub Lucenek de Eslovaquia completan un grupo D que será muy exigente para los isleños. El Record Bielsko-Biala es un equipo de gran nivel, tal como demostró en la Main Round frente al Jimbee Cartagena, con quien empató en un partido disputado hasta el último minuto.

El Semey kazajo también es bien conocido por el equipo de Vadillo, ya que ambos se enfrentaron en el torneo de pretemporada en Riga, donde los kazajos vencieron. Con figuras destacadas como Ferrao o Higuita, el Semey es considerado uno de los claros aspirantes al título y será, a priori, el rival a batir para los mallorquines. Finalmente, el equipo más desconocido para el Illes Balears Palma Futsal es el Futsal Klub Lucenek, vigente campeón de Eslovaquia, que completa el grupo.

La Elite Round será decisiva para las aspiraciones de los isleños, que sueñan con un tercer título europeo consecutivo, un logro sin precedentes en el fútbol sala. Con una afición entregada y el factor campo a favor, los baleares intentarán mantener su racha de imbatibilidad europea, en la que ya han ganado catorce partidos y empatado cinco, sin perder ninguno desde su debut. Este torneo es especialmente importante para el Illes Balears Palma Futsal, ya que marca una etapa histórica en la que han demostrado ser capaces de imponerse a los grandes de Europa incluso con la renovación constante de su plantilla. Ahora, con Son Moix como fortaleza, buscarán sellar su pase a la Final Four y seguir sumando capítulos a su recorrido en la Champions.

Antonio Vadillo asegura estar “contento porque jugamos en casa, eso es un plus”. No obstante, el técnico advierte que “es un grupo incómodo” y señala especialmente a uno de sus rivales: “Semey es uno de los aspirantes a ganar esta Champions por la inversión que ha realizado y por la plantilla que tiene”. Por su parte, Carlos Barrón coincide en que “lo más positivo es que la jugamos en casa y que dependemos de nosotros”. Además, el capitán tiene claro que “nos jugamos una Final Four y no hay mejor motivación que esa independientemente del rival”. Finalmente, Rivillos asegura que “ser sede siempre es importante porque jugarte un pase a la Final Four en tu casa, con tu gente, animándote… Sabemos de la importancia que tiene la afición en esta clase de partidos tan importantes”.