Sorteos navideños para la afición para despedir el año en Son Moix

El Illes Balears Palma Futsal ha preparado para este sábado una acción especial con motivo de la Navidad, coincidiendo con el último partido antes de las fiestas que se disputará en Son Moix. El objetivo es adelantar el ambiente navideño al pabellón y ofrecer a la afición una experiencia diferente durante la jornada.

A partir de las 19:00 horas, en la puerta 1, se habilitará un set navideño de Bauhaus en el que los aficionados podrán apuntar su nombre para participar en un sorteo de Navidad. La inscripción permitirá entrar en el sorteo de varios premios especiales del Illes Balears Palma Futsal.

El sorteo se realizará durante el descanso del encuentro, cuando Papá Noel será el encargado de extraer los nombres de los ganadores. En total, se entregarán tres regalos sorpresa del club, que incluirán productos oficiales y experiencias exclusivas del Illes Balears Palma Futsal.

Con esta iniciativa, en colaboración con ConectaBalear, el Illes Balears Palma Futsal quiere llenar Son Moix de espíritu navideño y compartir la magia de estas fechas con toda su afición, convirtiendo el partido en una cita aún más especial.