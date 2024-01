El sorteo de la Copa del Rey que tiene en vilo a toda Mallorca será este mediodía

El sorteo que tiene en vilo a toda Mallorca será este mediodía en la Federación Española de Fútbol. A la una está previsto que se produzca el acto de emparejamiento de las semifinales de la Copa del Rey. Entran en el bombo Real Sociedad, Athletic, Atlético y Real Mallorca. Será la quinta semifinal que dispute el equipo rojillo, que hasta ahora sólo ha perdido una. En caso de llegar a la final tendría garantizada su participación en la próxima edición de la Supercopa, que se celebrará en Arabia en enero de 2025.

Por primera vez en la competición las semifinales se disputarán a doble partido. El de ida está programado para el 7 u 8 de febrero, mientras que la vuelta será tres semanas después, el 28 o 29 del mismo mes. En consecuencia está garantizado que la Copa volverá a Son Moix, y quizás para vivir una noche histórica en la que la grada pueda ser testigo de la cuarta clasificación del Mallorca para una final.

Ésta será la quinta semifinal que dispute el equipo en su historia. Superó al Sporting de Gijón en 1991 y al Alavés en 1998, cayendo sólo ante el Barcelona en 2009. Hay que recordar que el Mallorca fue campeón de Copa en 2003, tras derrotar en la final al Recreativo de Huelva, y subcampeón en las ediciones de 1991 y 1998. En la primera perdió en la prórroga 1-0 ante el Atlético de Madrid y en la segunda cayó en los penaltis ante el FC Barcelona.

La final de la Copa del Rey 2024 se disputará en el estadio de La Cartuja el próximo 6 de abril y el Mallorca no sólo podría conseguir el segundo título de su historia, sino alcanzar también su clasificación para la Supercopa que se celebrará en enero de 2025 en Arabia, lo que evidentemente supondría un hito histórico. No por el hecho de jugar la Supercopa, que ya lo ha hecho en el pasado, sino por hacerlo en Asia, un continente en el que el Mallorca no ha jugado jamás un partido oficial.

El Mallorca jugará las semifinales de la Copa del Rey tras una noche histórica en la que dejó en la cuneta al líder de Primera División, el Girona, totalmente dominado tras la mejor primera parte de la historia del club. Larin abrió el marcador a los 20 minutos, Abdón marcó un golazo fantástico a los 28 y el propio delantero de Artà convirtió un penalti a los 34 para completar 45 minutos extraordinarios ante un Son Moix entregado. El Girona marcó dos goles en la segunda parte, pero no fue suficiente para impedir la clasificación bermellona.