Los socialistas tardan 25 horas en dar el primer mensaje de apoyo a los afectados del diluvio de Ibiza

La cúpula del PSOE balear y sus dirigentes más representativos esperaron más de 25 horas tras decretarse la alerta roja en Ibiza para lanzar su primera muestra de apoyo a los ibicencos y en especial a los afectados por las inundaciones.

OKBALEARES ha podido contrastar que ningún socialista utilizó la red social X para mostrar ni una sola imagen ni una simple muestra de apoyo a los ibicencos en las horas más criticas que se vivieron este martes en la Pitiusa Mayor. Ni Francina Armengol -que sí pidió precaución antes de la alerta roja-, ni su número 2, Rosario Sánchez, ni su hombre fuerte del Parlament, Iago Negueruela, ni tampoco la diputada ibicenca más reconocible, Pilar Costa, han mostrado públicamente el mínimo interés por la situación en Ibiza. A posteriori, tampoco lo han hecho ni para apoyar a las instituciones ni para reclamar ayuda.

Ta solo en la comparecencia de este miércoles de los grupos parlamentarios tras la reunión de la Junta de Portavoces, y al comprobar que todos los que les precedieron lo hacían, el PSOE dio señales de vida. El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, dedicó 15 segundos a la grave situación vivida en Ibiza: «Después de unas horas complicadísimas, queremos manifestar todo nuestro apoyo y preocupación por lo sucedido en Ibiza». Eso fue todo. Le acompañaba en la intervención la miembro de la Mesa del Parlament y exconsellera socialista, Mercedes Garrido, quien sólo intervino para atizar al Govern por su gestión de la situación vivida en la isla.

Los socialistas, aún con multitud de calles aún anegadas, consideran que la alerta «llegó tarde» y han solicitado la comparecencia de la consellera de Presidencia, Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Esterellas, y del director general de Emergencias, Pablo Gárriz, para dar explicaciones.

Garrido ha apuntado que se dieron instrucciones «contradictorias», puesto que el Govern pidió no ir a buscar a los niños a los colegios, mientras que el Ayuntamiento de Ibiza solicitó que se recogiera a los niños de las escoletas. «Se generó una situación de caos innecesaria», ha dicho la socialista.

Mutis socialista ante el desastre provocado por las lluvias torrenciales en Ibiza, incluso de su diputada más reconocible, que contrasta con el líder de los separatistas de Més per Mallorca, Lluis Apesteguía, quien no dudó primero en redes sociales y después en el Parlament en mostrar todo su apoyo a los afectados y los vecinos de Ibiza. Y eso que su partido no tiene ni representación ni presenta listas en Ibiza. Apesteguía, en la oposición en Baleares, calificó de «correcta» la respuesta dad por el Govern a raíz de las inundaciones.