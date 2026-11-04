Los socialistas culpan al alcalde de Palma de no arrancar ya las obras de reforma de una Plaza Mayor que ellos abandonaron a su suerte la pasada legislatura

Los socialistas culpan al alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, de no iniciar ya la reforma de la Plaza Mayor que ellos cerraron y abandonaron la pasada legislatura cuando gobernaban en coalición con separatistas y Podemos y cuya concesión dejaron caducar, llevando al cierre a las decenas de negocios allí instalados.

Pese a no disponer de proyecto alguno alternativo y proceder a su clausura a cal y canto, los socialistas dejaron a su suerte un espacio comercial subterráneo degradado que el actual gobierno municipal se ha comprometido a recuperar.

Para ello, primero inició un concurso de ideas para el rediseño de esta céntrica infraestructura; después adjudicó a finales de septiembre de este año a la UTE Barceló-Balanzó Arquitectes el contrato para la redacción del proyecto integral de obra que desarrollará el anteproyecto Ágora’ destinado a la transformación de la Plaza Mayor, sus plantas inferiores y su entorno, y la semana pasada, aprobó definitivamente el proyecto de expropiación de los locales situados en la planta inmediatamente inferior por un importe total de 4.473.412 euros.

Un nuevo paso para avanzar en la recuperación de estos espacios, con el objetivo de abrirlos a la ciudadanía y eliminar el actual efecto de sótano, de acuerdo con la propuesta ganadora del citado concurso de ideas.

La respuesta de los socialistas a estas iniciativas municipales para la reurbanización y reconfiguración de este espacio ha sido la de criticar que no hayan comenzado aún unas obras que ellos jamás pensaron poner en marcha.

“Un año de anuncios y la reforma de la Plaza Mayor todavía no ha empezado. Martínez prometió transformar uno de los espacios más emblemáticos de Palma. Pero el calendario inicial ya ha cambiado y, a día de hoy, todavía no han comenzado las obras. Palma necesita menos anuncios y más hechos», han criticado los socialistas en redes sociales con su candidato a la alcaldía en las municipales de mayo de 2027, Iago Negueruela, al frente.

Hay que recordar que los socialistas rechazaron la iniciativa ganadora del concurso de ideas porque consideraban que la reforma de la plaza debería contemplar «más zonas verdes y de sombra para preparar la ciudad para el cambio climático», sin ofrecer más alternativas ni iniciativas a este respecto, más allá de sombras y árboles.

Hay que recordar que entre las principales actuaciones previstas, destaca la recuperación de las galerías subterráneas, que pasarán de ser un espacio cerrado a convertirse en un gran atrio abierto y conectado con la ciudad.

La propuesta contempla también mejorar la conexión entre la Plaza Mayor y la Rambla mediante una secuencia de espacios que permita resolver el desnivel existente entre ambos puntos y mejorar la continuidad urbana y la accesibilidad y la ubicación allí del futuro Centro de Interpretación de la Ciudad, que formará parte de una red de espacios expositivos junto a Can Serra y las Torres del Temple.