La Sobremesa de UM Beach House: música, mar y magia

Es noticia, se han casado en Cap Rocat y en una emotiva ceremonia civil Cecilia Santos, bellísima de Cortana, y uno de los guapos por excelencia, Rafa Velón, hijo de dos mitos. Sí me dejan se lo contaré en breve. Y hasta aquí para ir al sitio de moda y contárselo.

UM Beach House volvió a convertirse el pasado fin de semana en el punto de encuentro más vibrante de la isla con una nueva edición de La Sobremesa, un concepto que celebra la esencia del Mediterráneo a través de la música, la gastronomía y la buena compañía.

La Sobremesa de UM Beach House es la música, el mar y la magia de Mallorca. Es, sin duda, el beach donde se deja ver la gente más cool de la isla lo fines de semana, un espectáculo social divertido donde ver y, sobre todo, dejarse ver en compañía de la tribu a la que sólo se pertenece por cuna o fortuna, por belleza o simpatía simpática, por interés o por el encanto que arrastra a más fortunas inconfesables.

Pululan abogados, arquitectos y toda clase de sujetos dispuestos a lo que sea para tener espacio en esa buena sociedad que sólo quiere divertirse para seguir sintiendo que son eso, los buenos. Si no te ven, no existes. Menos mal que Rosalía ha venido a poner orden y cada cosa en su lugar. La belleza. Dios es Dios y punto.

UM Beach House es uno de esos lugares indispensables y volvió a convertirse el pasado fin de semana en el punto de encuentro más anhelado de la isla, lo que implica el excelente trabajo de María Juan de Sentmenat, que llenó con lo más apetecible una nueva edición de La Sobremesa.

En esta ocasión, el público disfrutó de una tarde inolvidable con la actuación del buen Carlos Gómez, que llenó el ambiente con su guitarra y voz, acompañado por percusión en directo y seguido por una elegante sesión del DJ residente Sergio Deiaen, que fusionó ritmos electrónicos con sonidos orgánicos creando una experiencia musical única junto al mar. El azul, klein como nunca, la gente bien, los looks acertados y los desastrosos, todo mezclado creó esa ensalada perfecta que en Mallorca sueño es.

Qué desastre la oferta de ocio para adultos con hielo en los zapatos. Horarios difusos y bolsillos con agujeros cada vez mayores. La isla de las familias y mis adorados ancianos muere, pero estoy seguro de que el actual gobierno se dará cuenta de la sutileza de este mensaje. Un restaurante en verano no puede ni debe cerrar terrazas a las 23.00 horas. «Chaval, oye, que ahora la cosa se anima y se piden las copas, qué pasa en esta Isla». Que es con lo que se gana, las copas que pueden pagar un par de camareros más. Y el servicio, necesito hablarlo seriamente. Pero mejor otro día.

La cita reunió a residentes y visitantes guapos en torno a una atmósfera relajada y elegante, donde los sabores del restaurante y los cócteles de autor acompañaron cada momento. La Sobremesa se consolida así como uno de los encuentros musicales más esperados en UM Beach House Mallorca, un lugar que continúa siendo referente de estilo, música y saber vivir en la isla.

Saber vivir o el estilo MIM es el que apuesta por los inviernos con sol, manteniendo sus puertas abiertas hasta el 31 de diciembre, de jueves a domingo, para que la isla siga disfrutando de su inconfundible ambiente junto al mar. La Sobremesa los viernes, El Encuentro los sábados y la clásica BBQ de los domingos, tres propuestas que combinan música en vivo, gastronomía mediterránea y el espíritu cálido arremolinado junto al mar. El verano sigue y sigue y sigue. ¡Hay qué calor, hay qué calor, hay qué calor!