Sinhogarismo sin fin en Palma: los indigentes toman con tiendas de campaña el pipicán municipal de Son Canals

Sinhogarismo sin fin en Palma: los indigentes han tomado con tiendas de campaña el pipicán municipal de Son Canals, donde al menos tres personas sin techo pernoctan cada día en unas condiciones de precariedad y salubridad lamentables.

De hecho, han convertido este rincón, donde decenas de perros orinan y defecan a diario, en un auténtico estercolero con ratas por doquier. Los vecinos de la zona asisten sorprendidos al aumento de la inmundicia en el entorno del asentamiento, sin que hasta la fecha las visitas policiales a la zona hayan causado efecto alguno.

Allí continúan instalados de noche mientras por el día piden limosna por la calle Médico José Darder, en la puerta de los supermercados de este popular barrio colindante con el de Pere Garau.

No es un caso excepcional. La presencia de indigentes en los barrios del ensanche palmesano es hoy día una estampa habitual en múltiples direcciones, aunque sí en este caso la ubicación elegida para pernoctar. El sinhogarismo se está extendiendo como una mancha de aceite por los rincones de la periferia de la capital balear.

Aunque no es un fenómeno nuevo, lo que sí llama la atención es el aumento imparable del número de vagabundos pernoctando en cualquier rincón, esquina o banco público que se precie.

Solo en la capital balear hay a día de hoy alrededor de entre 600 y 800 personas sin hogar. La expansión de la indigencia arrancó con fuerza la pasada legislatura tras la pandemia del Covid, donde fueron numerosos los asentamientos que surgieron de un día para otro, desde el ya desmantelado del aparcamiento del Parc de Ses Estacions, pasando por los de las calles Jacint Verdaguer y Aragón (que no sólo persisten, sino que se han consolidado, normalizado y extendido), el intermitente del parque Pocoyó en plena fachada marítima o en forma de poblados en solares colindantes al cementerio de Son Valentí o polígono de Can Valero, entre otros enclaves..

Al cada vez más imposible acceso al mercado inmobiliario, tras dos legislaturas como las pasadas que quedaron en blanco en materia de vivienda social, bajo el gobierno del exalcalde socialista José Hila, se viene a sumar la falta de iniciativas de los servicios sociales para hacer frente a esta situación, donde no parece que los recursos existentes estén siendo todo lo operativos que se requiere para hacer frente a esta situación.

De hecho, el tema del sinhogarismo estará presente en el pleno municipal de este mes de octubre, donde formaciones como el PSOE defenderán una proposición en la que indican que el sinhogarismo en Palma se encuentra cada vez más vinculado a la emergencia residencial y las dificultades estructurales del mercado de la vivienda.

La grave emergencia residencial que sufre Palma y el conjunto de las Islas Baleares ha provocado que numerosas personas y familias no puedan acceder a una vivienda digna en el mercado libre, viéndose obligadas a residir de forma temporal o permanente en caravanas, autocaravanas, furgonetas vivienda u otros vehículos adaptados.

En la moción se insta al gobierno municipal presidido por el alcalde, Jaime Martínez, a incrementar el número de plazas de alojamiento temporal mediante convenios con entidades sociales y habilitar recursos residenciales de transición para personas trabajadoras sin vivienda y personas que abandonan situaciones de calle, ampliando así el abanico de recursos residenciales, utilizando de forma complementaria tanto pensiones.

También a incluir en los próximos presupuestos una aplicación presupuestaria suficiente destinada íntegramente a un plan de acción contra el sinhogarismo.