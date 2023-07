La 41 edición de la Copa del Rey MAPFRE comenzó con buenas condiciones en la siempre fiable bahía de Palma que permitieron cumplir el programa de las seis clases que estrenaron sus casilleros. El Aifos que patronea el Rey Felipe ocupa la cuarta posición provisional en la competida clase Majorica ORC 1.

El viento acudió puntual a su cita anual con la Copa del Rey MAPFRE. La flota salió al agua con previsión de brisas medias a partir del mediodía, y la primera salida de la jornada se pudo dar pocos minutos después de las doce. La intensidad osciló entre 10 y hasta 15 nudos, lo que permitió que las seis clases convocadas regresaran a los ‘boxes’ del Real Club Náutico de Palma con los deberes hechos: tres de tres parciales programados para los Majorica ORC y dos de dos para los monotipos ClubSwan.

Los primeros líderes de la 41 Copa del Rey MAPFRE son: Palibex-Elena Nova (ESP) en Majorica ORC 1, Teatro Soho Caixabank (ESP) en Majorica ORC 2, Scugnizza (ITA) en Majorica ORC 3, Just the Job (GBR) en Majorica ORC 4, Moonlight (MON) en ClubSwan 50 y Pez de Abril (ESP) en ClubSwan 42.

En Majorica ORC 1, el mejor de la jornada fue el Palibex-Elena Nova de Javier Sanz (1+2+2), que lidera por la mínima al Lisa R de Giovanni di Vincenzo (2+3+1). El Aifos de la Armada Española, patroneado por el Rey Felipe, es cuarto después de sumar un 3,5 (por desempate con From Now On), un cuarto y un tercero.

En Majorica ORC 2, jornada perfecta para el defensor del título, el Teatro Soho Caixabank armado por el malagueño Javier Banderas y patroneado por Daniel Cuevas. Tras sumar tres victorias de tres posibles, el campeón 2022 regresaba a puerto con nada menos que nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Maverta de Pedro Gil (2+2+8).

En Majorica ORC 3, el Scugnizza del italiano Vincenzo de Blasio también comenzó en cabeza la defensa de su título 2022 (1+1+2). Sólo fue superado por el Laplaza Assesors del barcelonés Alexandre Laplaza en la última del día.

Por su parte, la flota de Majorica ORC 4 regresaba a puerto con empate entre el Just the Job del británico Scott Beattie (1+1+3) y el Ybarra-Befesa del sevillano Arturo Montes (2+2+1). Ambos mantuvieron un intenso duelo a lo largo de esta jornada inaugural, sólo interrumpido por el Lassal de Gonzalo Calvo en la última manga.

La primera jornada de ClubSwan 50 se saldó con empate entre el Moonlight de Graeme Peterson y el Earlybird de Hendrik Brandis, que se alternaron en primera y segunda posición en las dos pruebas disputadas. Es la mejor jornada del Moonlight desde su debut en la clase en 2022. El barco monegasco, quinto en la pasada Copa del Rey MAPFRE, se ha reforzado con el neozelandés Cameron Appleton en la táctica. Por su parte, el Earlybird es el ClubSwan 50 más laureado en la bahía de Palma, donde ha ganado tres títulos, y en esta edición confía la táctica al as brasileño Robert Scheidt.

En clase ClubSwan 42, el protagonista indiscutible de este primer día fue el Pez de Abril de José María Meseguer, ganador de las dos mangas disputadas. El barco murciano, con la táctica del medallista olímpico portugués Hugo Rocha, se impuso por sólo tres segundos en la primera prueba y logró demarrar en la segunda, en ambos casos por delante del italiano Selene Halifax, al que aventaja por dos puntos de cara a la segunda jornada.

En tierra, el estreno del village de la regata en la terraza del RCNP corrió a cargo de la música de DJ Alba Serano. La jornada se despidió con el Cóctel de Bienvenida para todos los participantes en el Hotel Castillo Son Vida.

La competición regresa mañana martes, 1 de agosto, con la incorporación de las dos clases que todavía no han estrenado sus clasificaciones: Herbalife J70 y Sotheby’s Women’s Cup. Todos están citados en la bahía de Palma para regatear a partir de las 12:00h con menú de pruebas barlovento-sotavento para todas las clases. Si las condiciones lo permiten, los Majorica ORC podrían disputar una costera el miércoles.