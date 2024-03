Sevilla y Betis tienen en su agenda a Javier Aguirre, cuyo trabajo al frente del Mallorca está empezando a llamar la atención. El mexicano, que ya ha recibido ofertas de su país y de Arabia, quiere esperar hasta final de temporada para tomar una decisión, consciente de que si ganara la Copa del Rey su cotización se dispararía. El Mallorca quiere renovarle, pero aún no han hablado con él de manera formal.

El modo de actuar del entrenador azteca no ha variado desde hace muchos años: no quiere hablar de futuro hasta que no ha cumplido el objetivo y no es partidario de firmar por más de una temporada. Ya sucedió así el año pasado y en esta ocasión apunta a que sucederá lo mismo. Sin embargo, las circunstancias son diferentes. Muy diferentes.

Aguirre está por la labor de continuar un año más en la isla porque se siente querido y valorado, pero por supuesto es un profesional y si llaman a su puerta con una gran oferta por lo menos les va a escuchar. En las últimas horas se ha especulado en los medios mexicanos que la selección podría pensar en él como sustituto de Jimmy Lozano, que no está dando los resultados esperados. Sin embargo, según ha podido saber OKBALEARES, no ha habido ni el menor contacto. Todo lo contrario que sí ha sucedido con equipos de su país y de Arabia, que han hablado con el representante del entrenador.

Además de todo esto, hay dos clubes españoles que siguen muy de cerca al mexicano. Curiosamente los dos de Sevilla, ciudad en la que se disputará la final de Copa el sábado de la próxima semana. El Sevilla y el Betis se han fijado en el trabajo de Aguirre y es una opción que manejan para la próxima temporada. Pellegrini tiene contrato con el Betis hasta 2026, pero la relación del club con el chileno se ha deteriorado en las últimas semanas y parece que el más veterano de los entrenadores de Primera estaría meditando su marcha. En cuanto al Sevilla, parece difícil que Quique Sánchez Flores continúe la próxima temporada. Eso sí, hasta ahora no ha habido tampoco contacto alguno con Aguirre, sino que se ha tratado simplemente de sondeos con su entorno.

Javier Aguirre ha dirigido en España a Osasuna, Atlético de Madrid, Espanyol, Zaragoza, Leganés y Mallorca. Lleva dos años justos en la isla y ha cumplido sobradamente todos los objetivos cumplidos. Tanto la propiedad como la dirección deportiva creen que es la persona idónea para seguir al frente del proyecto, pero el mercado y, por supuesto, la voluntad del propio entrenador, serán los que al final dicten el futuro.