Ses Salines acogerá la II Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca el domingo 16 de noviembre

Ses Salines acogerá la II Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca el próximo domingo 16 de noviembre, una jornada que llenará el municipio de actividades, talleres, conferencias, teatro, música y mucho de ambiente.

La feria, organizada por el Departamento de Presidencia de la institución insular con la colaboración del Ayuntamiento de Ses Salines, se celebrará de 10.00 a 17.00 horas y reunirá a centenares de personas venidas de todos los puntos de la isla.

El objetivo, explican desde el consistorio saliner, es fomentar la convivencia, la salud y el bienestar de la gente mayor mediante actividades participativas y de ocio activo.

La feria se distribuirá en diferentes espacios del núcleo de Ses Salines:

Iglesia de Sant Bartomeu: actuaciones de corales.

Plaza de Sant Bartomeu: representaciones teatrales.

Ayuntamiento: talleres de salud y bienestar.

Calle Alcalde Andreu Burguera: estands de las asociaciones con manualidades y muestras.

Iglesia Vieja: conferencias con profesionales de los ámbitos sanitario y social.

Plaza Mayor: conclusión festiva con una actuación musical sorprendida.

El programa incluirá sesiones de baile en línea, baile de salón, ball de bot, sevillanas, yoga, pilates y danzas del mundo, así como demostraciones prácticas de reanimación y primeros auxilios. También participarán profesionales del Colegio de Dietistas-Nutricionistas, Colegio de Fisioterapeutas, 112 y Protección Civil, COLEF, programa Grandes Activos de la FUEIB, Bomberos del Consell de Mallorca y el servicio 061, con actividades de divulgación y demostraciones en directo.

Durante la jornada, se hará entrega de reconocimientos a personas y entidades que trabajan en favor de la gente mayor y el Consell de Mallorca facilitará servicios de transporte en bus para las asociaciones que quieran participar.

El alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, ha destacado que «es un orgullo que Ses Salines acoja una feria de estas características, que convierte nuestro municipio en punto de encuentro para centenares de personas de Mallorca. Será una jornada de convivencia, alegría y reconocimiento a una generación que ha contribuido decisivamente a nuestro presente como pueblo».

La regidora de Acción Social y Tercera Edad, Dolores Sánchez, ha añadido que «esta feria pone en valor la vitalidad y el papel activo de nuestra gente mayor. Queremos que se sientan protagonistas, que disfruten y que sepan que el Ayuntamiento y el Consell trabajamos por ellos cada día».