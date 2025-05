Sergio Rodríguez (Vox) tras su dimisión: «Quien ha cambiado es ‘Avanza en Libertad’, no yo»

El diputado de Vox en el Parlament balear y hasta ahora vicepresidente primero de la asociación Avanza en Libertad, Sergio Rodríguez, ha concedido a OKBALEARES la entrevista en la que relata los motivos por los que se aparta de la asociación que crearon juntos los tres díscolos de Vox en Baleares, Idoia Ribas, Agustín Buades y él mismo. En ella se muestra dolido porque la asociación presidida por Ribas lanzó un comunicado «criticando mi trabajo» en el grupo parlamentario.

Sergio Rodríguez califica de «situación esquizofrénica» que Avanza en Libertad lanzara un comunicado criticando el acuerdo alcanzado por el PP y Vox que ampliaba a cuatro años el plazo para acreditar el catalán a un colectivo sanitario muy concreto que podía quedarse en la calle. «Me enteré del comunicado por la prensa siendo el vicepresidente de la asociación. Yo negocié ese acuerdo con el PP», lamenta.

El diputado presentará esta semana su renuncia al resto de miembros de la junta directiva y lo hace «convencido de la necesidad de asociaciones y colectivos como éste para plantear la batalla de ideas sobre una serie de valores que estaban en el objetivo fundacional de la asociación».

Sin embargo, añade que «Avanza ha cambiado. No yo». No hay críticas a sus hasta ahora compañeros «a los que tengo un grandísimo aprecio» pero «hay un punto de inflexión que me hace tomar la decisión, que fueron las críticas al trabajo concreto que había hecho yo mismo negociando con el PP la Ley de Capitalidad, que incluía el nuevo margen ampliado para no dejar a más de 100 personas en la calle por no acreditar un nivel determinado de catalán». Ahí se dio cuenta de que no puede «estar en misa y repicando».

OKBALEARES adelantó ayer en primicia este movimiento. Sergio Rodríguez aún no ha escrito su carta de renuncia pero la presentará a la Junta Directiva a mediados de esta misma semana. El miércoles se hará oficial por todas las partes.

Según ha podido confirmar este periódico, el diputado de Vox comunicó al resto de miembros de la junta directiva de Avanza en Libertad su intención de abandonar su presencia en el proyecto del que es vicepresidente primero, desde que en marzo del pasado año 2024 registraron la creación de esta asociación de carácter político pero enfocada como elemento dinamizador de la sociedad civil.