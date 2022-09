El sangrante abandono de un campo de fútbol de barrio que el alcalde de Palma siempre promete arreglar

El sangrante abandono de un campo fútbol en el barrio de Verge de Lluc, que el alcalde de Palma siempre promete arreglar, como ya sucedió en las campañas electorales de 2015 y 2019, sigue su curso.

El dirigente socialista José Hila no ha cumplido su palabra, por lo que todo apunta a que por tercera vez el candidato del PSOE a la Alcaldía volverá a repetir esta promesa para las elecciones municipales del próximo mes de mayo, aunque la instalación seguirá clausurada.

Se trata de un espacio deportivo en máximo estado de degradación en uno de los barrios más humildes y olvidados de Palma, infradotado de toda clase de servicios públicos por parte del Ayuntamiento. Lleva en esta situación desde hace 20 años y así ha permanecido a lo largo de estas dos legislaturas, donde los vecinos han esperado una inversión para su acondicionamiento que nunca se ha materializado.

Y de esta forma continuará hasta la próxima legislatura tras llevar una década esperando una reforma que continúa sin concretar el denominado Instituto Municipal de Deportes (IME), presidido por el concejal socialista Francisco Ducrós.

El gobierno municipal afirmó que se iban a acondicionar las instalaciones y su entorno urbano, con el anuncio de una partida de medio millón de euros para la construcción del campo de fútbol, vestuarios, césped artificial e iluminación. Pero la realidad es que la degradación es total en esta abandonada instalación pública de Palma, invadida por las malas hierbas.

Los vecinos: «Cada año dicen que lo van a arreglar»

De hecho, el barrio ya no cuenta ni con equipo de fútbol, ya desaparecido, y como afirma el presidente de la asociación de vecinos de Verge de Lluc, Juan Mestre, «cada año dicen que el siguiente lo van a arreglar y así llevamos año tras año», apunta este dirigente vecinal que desde hace más de 30 años preside la entidad.

Mestre recuerda que el alcalde Hila les «prometió que antes de Semana Santa tendríamos el campo hecho, lo que pasa es que no dijo de qué año», señala muy desengañado de la palabra de los políticos con la barriada de Verge de Lluc. «Hace tres meses nos dijeron que en septiembre arrancarían las obras para hacer un campo de hockey hierba pero ya le puedo yo decir que eso no pasará, ni este mes ni dentro de tres meses más», asegura.

«Yo ya paso un poco, la verdad, de creerme lo que nos dicen. Lo poco que sé es cuando voy al IME y si me quieren informar, me informan, y si no lo quieren hacer, pues no dicen nada», remacha Mestre, que no sabe ya si verá hecha realidad algún día la eterna promesa del nuevo campo de fútbol de Verge de LLuc.

Una instalación que se ha vuelto a quedar fuera de la inversión millonaria de más de tres millones y medio de euros aprobada por el alcalde Hila para la renovación de césped, sistemas de riego y equipamientos deportivos de hasta 17 campos de fútbol municipales.

Los campos que se verán beneficiados por esta inversión son los ubicados en los barrios de Sant Jordi, Son Ferriol, Sant Pere Seminari, El Molinar, Germans Escalas, El Rafal, Son Cladera, Son Sardina, Can Valero, Son Flo, Son Moix y el Miquel Nadal. Verge de Lluc tendrá que seguir esperando.