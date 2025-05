Samú Costa opta a ser el sustituto de Cardoso en el Real Betis. El futbolista portugués ha sido ofrecido al conjunto verdiblanco por su representante, Jorge Mendes, consciente del inminente traspaso del centrocampista estadounidense al Atlético de Madrid. El Mallorca adquirió con Costa el compromiso de dejarle marchar este verano si presentaba una buena oferta, algo que todavía no se ha producido, pero que podría suceder en los próximos días, una vez finalizada la temporada para el club sevillano tras perder el pasado miércoles la final de la Conference League.

Aunque sus características sean diferentes, Samú Costa podría ser un buen recambio de Johnny Cardoso, por el que el Atlético pagará 25 millones de euros. El precio del portugués será mucho menos y se puede mover en torno a los 7 u 8 millones, por lo que la operación sería muy beneficiosa para todas las partes, ya que permitiría al Mallorca ingresar una importante cantidad de dinero que podría destinar a reforzar la plantilla con jugadores de ataque, que es lo que más demanda Jagoba Arrasate de cara a la próxima temporada.

Costa, además, ha protagonizado algún que otro encontronazo con Arrasate cuando ha sido sustituido. El club ha tratado de quitarle importancia, pero lo cierto es que la relación del portugués no sólo con el entrenador, sino con algún compañero de vestuario, no atraviesa por su mejor momento. En este escenario, una salida a un equipo como el Betis sería una solución beneficiosa para todas las partes, aunque lo cierto es que aún no ha habido oferta oficial del club sevillano, tan sólo primeros tanteos por parte de Jorge Mendes, que en enero trató sin éxito de colocar a Samú en el Atlético de Madrid.

En caso de que Samú Costa abandonara el Mallorca sería necesario ir a por otro centrocampista de condiciones parecidas, aunque habría dinero suficiente no sólo para afrontar este fichaje, sino también para reforzar las bandas con los jugadores contrastados que reclama el entrenador, y que no acabaron de llegar el pasado verano.