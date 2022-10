Salvem El Bungalow convoca una concentración el 6 de noviembre contra el derribo del restaurante

Los propietarios y amigos del restaurante El Bungalow de Ciudad Jardín, en Palma, no van a desistir en sus acciones de protesta contra la intención de Demarcación de Costas de desalojar y derribar, a instancias del Govern balear que preside la socialista Francina Armengol, este local de playa.

La Plataforma Salvem El Bungalow no se va a quedar de brazos cruzados. Además de su campaña de recogida de firmas tanto físicas como on line, ha convocado una concentración ciudadana de apoyo el próximo domingo 6 de noviembre a las 12.00 horas en el propio restaurante, bajo el lema Salvem El Bungalow, la Historia no se toca. Intervendrá el famoso humorista Agustín El Casta y habrá una batucada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Restaurante el Bungalow (@rest.elbungalow)

Personajes del mundo de la cultura como Pedro Guerra, Jaume Anglada, La Terremoto de Alcorcón, Anabel Alonso, Carolina Cerezuela, Agustín El Casta, Bibiana Fernández o Mario Vaquerizo ya se han manifestado contra el derribo de este clásico local de Ciudad Jardín.

Y es que este lugar forma parte de la historia viva de la ciudad, un referente para residentes y turistas, por el que han pasado políticos y artistas. No en vano, la campaña de firmas en change.org No a la demolición del restaurante El Bungalow lleva más de 7.300 rúbricas de apoyo a un negocio familiar que atesora cuatro generaciones y casi 40 años trabajando en este enclave turístico de la Bahía de Palma.

Los propietarios recuerdan que junto al restaurante El Peñón -también amenazado de derribo- son los dos edificios más antiguos de toda la línea de playa de Ciudad Jardín y 19 familias pueden quedarse sin trabajo por culpa de esta drástica decisión de Costas, basada en informes de la Conselleria de Medio Ambiente -en manos de los independentistas de Més- que avalan el derribo por motivos de protección medioambiental.