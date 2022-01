El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho en una conferencia en el Ateneu de Mahón, en Menorca, que no habrá referéndum de autodeterminación en Cataluña. «No es un punto de consenso en la sociedad, además de implicar problemas de índole jurídica», ha asegurado. No obstante, ha lamentado que el Estatut de la comunidad «no sea el que aprobaron los catalanes en referéndum». Cabe recordar que parte del texto fue declarado inconstitucional.

«En el horizonte tenemos que tener presente que Cataluña es la única Comunidad Autónoma que tiene un estatuto vigente diferente al que votaron sus ciudadanos. Es una cuestión que tenemos que intentar resolver cuando se den las condiciones para que se resuelva», ha insistido. Los puntos del Estatut que el Constitucional declaró nulos son aquellos que pretendían atribuir a órganos administrativos de la autonomía competencias que no le correspondían. También funciones que hubiesen supuesto una incompatibilidad y un choque con el Estado. Y los artículos referentes a la exclusión del español frente al catalán.

Precisamente, sobre la lengua ha afirmado que la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de la enseñanza en castellano, «no pone en riesgo que el catalán sea vehicular en la educación». Ha defendido que «se deben respetar las resoluciones judiciales y despolitizar el uso de la lengua». «El castellano también es una lengua propia de Cataluña y no debe ser tratada como un idioma extranjero». Una opinión que no comparte su compañera de partido, Francina Armengol.

Illa y el PSC participarán en el Pacte Nacional per la Llengua, que ha impulsado el Govern de la Generalitat presidido por Pere Aragonès para promover el uso del catalán. Aunque pretendiendo hacer gala de un consenso político que en realidad no practica, también estará en un pacto de convivencia lingüística en Cataluña».

A pesar de que Illa ha dicho que la autodeterminación generaría problemas, sí ha defendido que se ha de mejorar el autogobierno de Cataluña. Para ello ha reclamado que se mejore el sistema de financiación autonómico, aunque su autonomía es de las que más dinero recibe del Estado. «Debemos recuperar el prestigio de las instituciones y abrir un tiempo nuevo fortaleciendo el vínculo de Cataluña con el resto de España y Europa». Así, ha criticado que Aragonès, no quiera dialogar. «No quiere reconocer que hay diferente maneras de pensar».

Autogobierno, menos para Madrid

A pesar de que Illa reclama mayor autogobierno y asegura está a favor de avanzar hacia un mayor federalismo, critica que Madrid tome sus propias decisiones. «Si la autonomía no cambia las cosas, será un problema para España. Hay un nacionalismo madrileño muy potente». Illa demuestra que continúa haciendo seguidismo del discurso de su jefe Pedro Sánchez, quien trata de desestabilizar a Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, el líder de los socialistas catalanes ha reprochado a la presidenta de Madrid la batalla que presentó contra él cuando era ministro de Sanidad.

La actitud de Illa con respecto a Ayuso contrasta con lo que pide para los catalanes. Según él, «existe una mayoría silenciosa que se va abriendo paso y que quiere inaugurar un tiempo nuevo en la política catalana, dejando atrás diez años que no han sido buenos». Así, ha señalado que dicha mayoría respeta y pide ser respetada, aunque el propio exministro no respeta a Madrid ni a la mayoría de madrileños que votaron a Ayuso. «No cuestionan la actitud de ningún actor en el 2017 del 1-O, sino que se centran en el futuro con la voluntad de sumar».

Ha prometido que el PSC es un partido catalanista «que quiere transformar el conjunto de España desde la reafirmación de la identidad de Cataluña». En esta línea, ha defendido que se ha de dar paso a una nueva forma de hacer política en la región «que reencuentre una unión mínima y un consenso mínimo». «Debe unir a los catalanes con el resto de españoles. Que explique la verdad a los ciudadanos y no haga planteamientos que no sean asumibles», ha aseverado. A pesar de sus palabras, Illa prefiere pactar con el bloque independentista de Cataluña que exige la autodeterminación y no con el constitucionalista.