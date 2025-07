Sacarse el DNI o el pasaporte es ya deporte de riesgo en Manacor: 36 grados en la oficina de la primera planta de la Comisaría de Policía Nacional de esta localidad mallorquina.

El aire acondicionado, averiado desde el año pasado, sigue sin funcionar y a pesar del anuncio de ola de calor reiterado emitido por la AEMET, la semana pasada se retiraron los aparatos portátiles conocidos como pingüinos instalados el pasado verano y que ya eran totalmente insuficientes.

Tras la denuncia efectuada por el sindicato CSIF, se han vuelto a instalar pero no son suficientes para refrigerar la oficina, como queda patente en los registros de temperatura. De ahí que los representantes de esta central hayan de nuevo exigido que se tomen medidas de forma inmediata. En caso de que no sea así, los representantes sindicales advierten de que la oficina debe cerrarse si no se garantizan las condiciones mínimas de salud laboral.

Por allí pasan diariamente una media de 120 personas en horario de mañana y tarde. Entre los usuarios hay mujeres embarazadas, bebés y personas mayores, que se están viendo obligadas a soportar temperaturas extremas en una oficina de poco más de 20 metros cuadrados, invadida en estos momentos de cables, tubos, ventiladores y aparatos que no consiguen refrigerar la zona.

El verano pasado sucedió una situación similar en estas oficinas por la avería del aire acondicionado, que un año después sigue sin funcionar, y la administración se limita a poner parches sin abordar el problema principal, poniendo en grave riesgo la salud de trabajadores.

Desde las 8.30 horas de la mañana dentro de la oficina se registra una temperatura seis grados por encima de la registrada en el exterior y la sensación a lo largo de la jornada es tan sofocante que llega a generar dolores de cabeza y problemas de respiración a los empleados, compatibles con un golpe de calor.

Se ha recomendado a los trabajadores que aumenten el consumo de agua para evitar la deshidratación, pero ni siguiera disponen de fuentes de agua fría, y la que traen de casa se calienta rápidamente debido a las temperaturas que tienen que soportar.

Hace tanto calor en las instalaciones, que incluso se han registrado averías en algunos equipos, como la impresora de pasaportes. CSIF ya denunció el verano pasado una situación similar en estas oficinas de Manacor por la avería del aire acondicionado. Un año después, no sólo no se ha solventado sino que además se ha agravado, poniendo en grave riesgo la salud de los trabajadores.